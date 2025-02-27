TRT Tabii'nin yeni dizisi "Yankı: Görünmez El"in Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen galasında konuşan Altun, dizinin tarihsel tanıklık esasında çok önemli bir yapım olduğunu söyledi.



Altun, söz konusu dizinin Türkiye tarihinin çok önemli bir dönemini aydınlatan, bu dönemi farklı boyutlarıyla gözler önüne seren, sanatın imkanlarıyla bir dönemi ortaya koyan önemli bir yapıt olduğunu belirtti.

Dizinin ulusal ve uluslararası alanda ciddi bir başarı sağlaması dileğinde bulunan Altun, "Çünkü son dönemlerde görüyoruz ki Tabii yapımları sadece ulusal alanda değil uluslararası alanda da ciddi başarılar elde ediyor. Bu da bizi gerçekten gururlandırıyor. 28 Şubat'ın yıl dönümündeyiz, yarın 28 Şubat. Bu dizinin de gerçekten 28 Şubat'ta gösterime girecek olması çok önemli. 28 Şubat darbesini farklı boyutlarıyla, Türkiye tarihi içerisinde anlatıyor olması ve gerçek anlamda 28 Şubat'ın fotoğrafını veriyor olması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Altun, 28 Şubat darbesinin, Türkiye siyasi tarihine bakıldığında geleneksel bir darbe olmadığını vurgulayarak, sözlerine şöyle devam etti:

"28 Şubat müdahalesi aynı zamanda bir kötücül toplumsal mühendislik projesi, toplumsal alanı kolonize etmeye yönelik bir girişim. Ve aynı zamanda Türkiye'yi Batı uluslararası sömürü düzenine bağımlı tutmaya yönelik bir girişim. Bu yönüyle toplumun bir kesimini baskılamayı, bir imtiyazlı elit kesimin iktidarını sürdürmeyi hedef alan bir girişim ki bu Batılı imtiyazlı kesim de baktığımız zaman tam anlamıyla Batılı müesses nizamın temsilcisi konumunda. Ve ellerindeki imtiyazları da sahip oldukları gerçek güçten değil, kendilerine sipariş edilen görevler nedeniyle elinde bulunduran yapılar."

- "TÜRKİYE'DE ÇOK BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM SÜRECİ YAŞANDI"

Dizinin bir yandan toplumsal hafızayı canlı tutmakla ilgili çok önemli bir misyonu olduğunu belirten Altun, "Diğer yandan da adil toplumsal hafızanın inşasına çok önemli bir katkısı var. 28 Şubat dediğimizde her şeyden önce aklımıza o dönemde eğitimde fırsat eşitliğine yapılan müdahaleler, başörtüsü zulmü, katsayı zulmü, ikna odaları gibi çirkin uygulamalar geliyor. Ama aynı zamanda 28 Şubat dediğimizde ekonomik düzenimize yönelik çok ciddi yolsuzlukların olduğu, banka hortumlamalarıyla andığımız, hatırladığımız dönemler. Bu dizi, bu yaşananların hepsini birbirine geçirerek, çok organik bir şekilde başarılı bir biçimde anlatıyor." diye konuştu.

Altun, Türkiye'de yaşanan dönüşüm sürecine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2001'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti kurulurken 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' dedikten sonra, bin yıl süreceği söylenen 28 Şubat darbe girişiminin, bunun kalıntılarının ve vesayet düzeninin ortadan kalkmaya başladığını gördük. O günden bugüne son 24 yılda yaşanan gelişmeler, gerçekten Türkiye'de çok büyük bir dönüşüm sürecinin yaşandığını bizlere gösterdi ve bu dönüşüm sürecinin mimarı her şeyden önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan oldu. Bu yaşanan dönüşüm süreci sadece siyasal alanda değil, aynı zamanda ekonomik alanda, toplumsal alanda ve gündelik hayatta yaşanan bir dönüşüm oldu."

Baskılanan toplum kesimlerinin artık kendisine alan bulduğunu ifade eden Altun, "Anadolu'da iteklenen, ötelenen toplum kesimleri artık merkeze geldi ve gerçek anlamıyla bir normalleşme oldu. Devlet-toplum ilişkileri normalleşti. Devletin tarihiyle olan ilişkisi normalleşti. Ve böylelikle baktığımız zaman bireysel özgürlük alanları açıldı. Bu süreci gerçek anlamda bir sanat yöntemiyle ve bu yönüyle de gerçekten çok başarılı bir yapımla anlattığı için ben gerçekten bu yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Altun, konuşmasının ardından davetlilerle birlikte diziyi izledi.

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı'nın da konuşma yaptığı programa, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, dizi oyuncuları ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.