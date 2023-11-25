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İletişim Başkanı Altun: Türkiye'yi küresel etkileşim merkezi haline dönüştürmek istiyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Amacımız çok açık ve net: Türkiye'yi stratejik iletişim alanında küresel bir etkileşim merkezi haline dönüştürmek istiyoruz.' dedi.

25 Kasım 2023 Cumartesi 01:33 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun: Türkiye'yi küresel etkileşim merkezi haline dönüştürmek istiyoruz
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi 2023'e (Stratcom Summit'23) dikkat çekerek, "Türkiye'yi stratejik iletişim alanında küresel bir etkileşim merkezi haline dönüştürmek istiyoruz." dedi.

Stratejik iletişim alanında başarılı çalışmalar yürüten kurum ve kişilerle bağlantı kurmak istediklerini belirten İletişim Başkanı Altun, "Amacımız çok açık ve net: Türkiye'yi stratejik iletişim alanında küresel bir etkileşim merkezi haline dönüştürmek istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda uluslararası alanda stratejik iletişim alanında başarılı çalışmalar yapan kişi ve kurumlarla karşılıklı tecrübe ve bilgi alışverişinde bulunmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI STRATEJİK İLETİŞİM ZİRVESİ 2023

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi 2023'e atıfta bulunan Altun, "STRATCOM'un bu yılki teması Hibrit tehditlerle mücadele. Üç ana kavramımız var: İstikrar, Güvenlik ve Dayanışma! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Stratejik İletişim Zirvesi'ndeki hitabında ifade ettiği gibi... "Dezenformasyonun demokrasiyi yozlaştıran, bireysel hak ve özgürlükleri hedef alan yıkıcı etkilerine karşı topyekûn mücadele etmemiz gerekiyor." Bu mücadeleyi azim ve kararlılıkla vermeye devam edeceğiz." şeklinde paylaşımda bulundu.

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