İletişim Başkanı Altun: Yapay zeka teknolojisi medya dünyasının bir gerçekliği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Anadolu Ajansı'nın "Medyada Yapay Zekayı Yönetmek" programında konuştu.

Altun'un açıklamalarından satır başları şöyle:

* Yapay zeka gözle görülür imkanlar ihtiva ediyor.

* Yapay zekadan yararlanmak için planlama ve denetime ihtiyaç var.

* Teknoloji sosyopolitik gerçeklikleri tek başına belirleyemez.

* Yapay zeka öğrenebiliyor, yeni gelişmelere adapte olabiliyor.

* Yapay zeka teknolojisi medya dünyasının bir gerçekliği.

* Yapay zeka dezenformatif içeriğin dolaşıma girmesi riskini taşıyor.

* Yapay zeka dediğimizde her şeyden önce bilgisayar sistemlerinin insan, zekaya benzer bir zekayla donanmasından söz ediyoruz.

* Yapay zekanın medyadaki kullanım biçimlerine baktığımızda, ilk olarak karşımıza haber üretme pratiklerinin çıktığını görürüz.