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İletişim Başkanı Altun: Yapay zeka teknolojisi medya dünyasının bir gerçekliği

“Medyada Yapay Zekayı Yönetmek” programında konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Yapay zeka teknolojisi medya dünyasının bir gerçekliği.' dedi.

13 Aralık 2023 Çarşamba 10:29 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun: Yapay zeka teknolojisi medya dünyasının bir gerçekliği
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Anadolu Ajansı'nın "Medyada Yapay Zekayı Yönetmek" programında konuştu.

Altun'un açıklamalarından satır başları şöyle:

* Yapay zeka gözle görülür imkanlar ihtiva ediyor.

* Yapay zekadan yararlanmak için planlama ve denetime ihtiyaç var.

* Teknoloji sosyopolitik gerçeklikleri tek başına belirleyemez.

* Yapay zeka öğrenebiliyor, yeni gelişmelere adapte olabiliyor.

* Yapay zeka teknolojisi medya dünyasının bir gerçekliği.

* Yapay zeka dezenformatif içeriğin dolaşıma girmesi riskini taşıyor.

* Yapay zeka dediğimizde her şeyden önce bilgisayar sistemlerinin insan, zekaya benzer bir zekayla donanmasından söz ediyoruz.

* Yapay zekanın medyadaki kullanım biçimlerine baktığımızda, ilk olarak karşımıza haber üretme pratiklerinin çıktığını görürüz.

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