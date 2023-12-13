İletişim Başkanı Altun: Yapay zeka teknolojisi medya dünyasının bir gerçekliği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Anadolu Ajansı'nın "Medyada Yapay Zekayı Yönetmek" programında konuştu.
Altun'un açıklamalarından satır başları şöyle:
* Yapay zeka gözle görülür imkanlar ihtiva ediyor.
* Yapay zekadan yararlanmak için planlama ve denetime ihtiyaç var.
* Teknoloji sosyopolitik gerçeklikleri tek başına belirleyemez.
* Yapay zeka öğrenebiliyor, yeni gelişmelere adapte olabiliyor.
* Yapay zeka teknolojisi medya dünyasının bir gerçekliği.
* Yapay zeka dezenformatif içeriğin dolaşıma girmesi riskini taşıyor.
* Yapay zeka dediğimizde her şeyden önce bilgisayar sistemlerinin insan, zekaya benzer bir zekayla donanmasından söz ediyoruz.
* Yapay zekanın medyadaki kullanım biçimlerine baktığımızda, ilk olarak karşımıza haber üretme pratiklerinin çıktığını görürüz.