İletişim Başkanı Altun: Yoğun bir çabayla hakikat mücadelesi veriyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Analogdan Dijitale Fotoğrafın Yolculuğu Sempozyumu'nda konuşma yaptı.

Altun'un açıklamalarının satır başları şöyle:

Biz İletişim Başkanlığı olarak bilgiye ulaşmanın bu denli kolay olduğu bu dijital dönüşüm çağında tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte gerçekten yoğun bir çabayla bir hakikat mücadelesi veriyoruz

Analogtan dijitale dönüşümün bizler için, fırsatlar kadar krizleri de içerisinde barındırdığını bilmemiz gerekir. Elbette bu fırsatlara cesaretle yaklaşacağız ve kullanmaya gayret edeceğiz.