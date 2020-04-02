İletişim Başkanı Altun: Zor günlerde birlik ve beraberliğimizi gösteren en güzide katılımcılarımıza selam olsun

AA 02 Nisan 2020 Perşembe 17:19 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 17:24

Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı dayanışma kampanyasına ilişkin çocukların yer aldığı bir video paylaşan Altun, şunları kaydetti:

"Evlat kokusu, cennet kokusudur. Evlatlarımızın gülümsemesinde bugünlerin neşesi, yarınların umudu saklıdır. Zor günlerde birlik ve beraberliğimizi gösteren en güzide katılımcılarımıza selam olsun."

Çocukların seslendirdiği videoda, "O açken ben doyamam. O ağlarken ben gülemem. O üşürken ben ısınamam. Biz varız ama sensiz olmaz. Birler üçlere, üçlere beşlere azlara çoklara yeter. Türkiyem, paylaş ki yaşasın insan. Çünkü biz bize yeteriz Türkiyem." ifadeleri yer aldı.