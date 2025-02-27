Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl 28 Şubat darbesinin 28'inci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "İttifak netti. Olympos dağının çocukları ile Hira dağının evlatları... '28 Şubat bin yıl sürecek' diyorlardı. Öyle olmadı. Cumhurbaşkanımız 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek arkasına milletini alıp yola çıktığında, kayıt dışı siyasetin sona ereceğinin müjdesini veriyor, her türlü vesayetin ve jakoben anlayışın bertaraf edileceğini işaret ediyordu. Elhamdülillah... Öyle de oldu. Direndi, mücadele etti." ifadelerini kullandı.

Bu yıl #28Şubat darbesinin 28'inci yıl dönümü.

İttifak netti. Olympos dağının çocukları ile Hira dağının evlatları...



Ve "28 Şubat 'bin yıl sürecek' diyorlardı."

Öyle olmadı.



Cumhurbaşkanımız "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" diyerek arkasına milletini alıp yola... pic.twitter.com/HdBzREWzej — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 27, 2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletinden aldığı güçle 28 Şubat kalıntısı uygulamalara birer birer son verdiğini, darbecilerden hesap sorulmasının önünü açtığını, cuntacıların açtığı yaraların sarılmasını sağladığını ve yasakçı anlayışa neşter vurduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun şahlanışından bugün de rahatsız olduğunu dışa vuran rantçı sermaye gruplarını, millete pranga vurmak için gece gündüz çalışan psikolojik harekat merkezlerini, vesayetçilerden önce askeri botları giyerek alanları provoke edenleri, bindirilmiş kıtaları, sadece kuklaları değil kuklacıları deşifre edip kirli planlarını bozdu, yazılan karanlık senaryoları yırtıp attı ve 'Türkiye Yüzyılı'nın meşalesini yaktı.

Herkes iyi bilsin ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi, kalbi ülkesinin istiklali ve istikbali için çarpan gençlerimizle Türkiye Yüzyılı yürüyüşümüzü kesintisiz sürdüreceğiz, Cumhuriyetimizin ikinci asrına damgamızı vuracağız."

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının yer aldığı videoyu da paylaştı.