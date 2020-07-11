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İletişim Başkanı Altun'dan Ayasofya açıklaması: Bu karar dini özgürlükler açısından bir zaferdir

İletişim Başkanı Altun, 'Ayasofya'nın yeniden cami olarak açılması dini özgürlükler açısından bir zaferdir. Kültürel mirasımızı korumaya ve kutlamaya devam edeceğiz.' dedi.

11 Temmuz 2020 Cumartesi 14:47 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 14:50
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ayasofya'nın camii olarak tekrar ibadete açılmasına ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. 

Fahrettin Altun'un açıklamaları şu şekilde:

'Sayın Cumhurbaşkanımız, Ayasofya Camii’ni 86 yılın ardından yeniden ibadete açan kararnameyi imzaladı. Bu karar, dünyadaki bütün Müslümanların, çok büyük bir tarih ve anlam barındıran Ayasofya’da ibadet edebilmesini sağlayacak.

Ayasofya’nın kapıları dünyadaki herkese açık kalmaya devam edecek. Diğer dinlerin mensupları, Sultanahmet Camii ve diğer camileri olduğu gibi gelip Ayasofya’yı da ziyaret edebilecekler.

Ayasofya’nın yeniden cami olarak açılması dini özgürlükler açısından bir zaferdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, Van’daki Akdamar Kilisesi’ni ve Edirne’deki Büyük Sinagog’u onararak tarihimizin sembolleri arasına katmıştır. Kültürel mirasımızı korumaya ve yüceltmeye devam edeceğiz.”

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