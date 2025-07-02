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İletişim Başkanı Altun'dan Başarır'a tepki: Ucuz polemikler peşindedir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi. Altun, 'A. Mahir Başarır, devlet ciddiyetini ve kamu kurumlarını hedef alan ucuz polemikler peşindedir. Yargıya tehditler savurmak, hakaretle ve iftirayla kurumlarımızı itibarsızlaştırmaya çalışmak, milletin takdirine bırakılacak bir acziyet göstergesidir.' dedi.

Haber Merkezi2 Temmuz 2025 Çarşamba 21:06 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun'dan Başarır'a tepki: Ucuz polemikler peşindedir
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'li Ali Mahir Başarır'ın açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Altun, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı;

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı olarak vazifem, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği millet iradesine hizmet etmek, devletin iletişimini yürütmek ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamaktır. Bu görev, şahsi bir pozisyon değil; yasal çerçevede yürütülen resmî bir görevdir.

Siyasi aktörlerin asli sorumluluğu ise milletin sorunlarına çözüm üretmek, kamu yararını gözetmek ve demokratik bir anlayışla fikir mücadelesi vermektir.

Devlet kurumlarına hakaret etmek, yargı süreçlerini zehirlemeye ve iftira yoluyla kamu otoritesini itibarsızlaştırmaya çalışmak siyasi sorumluluktan uzak bir tavrın tezahürüdür.

CHP Grup Başkanvekili A. Mahir Başarır'ın, "atanmış/seçilmiş" ayrımı üzerinden dile getirdiği ifadeler bir yandan sözün sahibinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin bilgisizliğini ortaya koymakta, öte yandan kamu görevlilerini itibarsızlaştırma gayesi gütmektedir.

Devletin anayasal işleyişi içinde her bir kamu görevlisi, millet iradesine dayanan meşru bir zeminde çalışmaktadır. Atanmış olmak, bu görevin ciddiyetini ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz; aksine, demokratik sistemin işleyişinde aslî bir yer tutar.

A. Mahir Başarır, devlet ciddiyetini ve kamu kurumlarını hedef alan ucuz polemikler peşindedir. Yargıya tehditler savurmak, hakaretle ve iftirayla kurumlarımızı itibarsızlaştırmaya çalışmak, milletin takdirine bırakılacak bir acziyet göstergesidir.

Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaret içeren söylemler ve milletimizin iradesine dönük saldırılar karşısında sessiz kalmamız beklenemez. Devletin kurumlarını yıpratmaya ve yargıyı baskı altına almaya dönük açıklamalar karşısında kamuoyunu doğru bilgilendirmek bizim görevimizdir.

Sağduyulu ve hukuk zemininde yürütülen bir siyaset anlayışı, hepimizin yerine getirmesi gereken ortak bir sorumluluk, vatandaşımızın öncelikli beklentisidir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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