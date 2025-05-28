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İletişim Başkanı Altun'dan basın mensuplarına yapılan saldırıya kınama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Güngören'deki patlamayı haberleştiren muhabir ve kameramana yönelik saldırıyı kınadı. Altun, olayın sadece bireysel şiddet değil, halkın haber alma hakkına açık bir saldırı olduğunu vurguladı.

AA28 Mayıs 2025 Çarşamba 16:25 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun'dan basın mensuplarına yapılan saldırıya kınama
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Altun, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Haber Global muhabiri Rabia Azra Sözcü ve kameraman Alperen Ulukuş'un görevleri sırasında Güngören'de saldırıya uğradığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Basın mensuplarına yönelik gerçekleşen bu tür şiddet eylemleri, yalnızca bireysel birer şiddet vakası değil, aynı zamanda halkın haber alma hakkına ve ifade özgürlüğüne yapılan açık saldırılardır. İlgili şahısların bir an evvel adalet önünde hesap vermesi için sürecin takipçisi olacağız. Yaralanan basın emekçimize acil şifalar diliyor, Haber Global ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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