İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2025 Pazar / 22 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,2552
  • EURO
    43,8333
  • ALTIN
    4076.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanı Altun'dan CHP'ye dezenformasyon tepkisi: ''Siyasi tükenmişliğin göstergesidir''
Güncel

İletişim Başkanı Altun'dan CHP'ye dezenformasyon tepkisi: ''Siyasi tükenmişliğin göstergesidir''

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği görev değişimi ile ilgili manipülatif haberler ile bu haberlerin CHP'li siyasetçilerce dillendirilmesine tepki gösterdi.

AA20 Nisan 2025 Pazar 19:43 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun'dan CHP'ye dezenformasyon tepkisi: ''Siyasi tükenmişliğin göstergesidir''
ABONE OL

Altun, sosyal medya hesabından, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğindeki görev değişimi ile ilgili manipülatif haberlere dikkati çektiği paylaşımı alıntılayıp, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm uyarılarımıza ve dezenformasyonlarını açık gerçeklerle çürütmemize rağmen bazı CHP'li siyasetçilerin, hakikatle bağdaşmayan, mesnetsiz ve çirkin iddiaları ısrarla dillendirmeleri siyasi tükenmişliklerinin ve çaresizliklerinin açık bir göstergesidir. Bu şahıslar, iftiraları ayyuka çıkmasına rağmen kamuoyundan özür dilemek yerine yalan bataklığına daha da çekilmektedirler. Bu sorumsuz tavır, doğrudan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatanımız için büyük bir özveriyle çalışan bakanlarımızı ve ülkemizin kıymetli isimlerini hedef almakta; kamuoyunu yalan ve iftiralarla yönlendirme gayesi taşımaktadır."

Milletin kirli algı operasyonlarının da sistematik dezenformasyon girişimlerinin de farkında olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Bu millet; kimin samimiyetle hizmet ettiğini, kimin iftira ve karalama siyasetinde boğulduğunu çok iyi bilmektedir. Biz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda, ifsada değil inşaya, yıkıma değil yapıya odaklanan anlayışla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Hiçbir karalama kampanyası bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Bu iftiraları dillendirenleri kamuoyunu yanıltmaktan vazgeçmeye ve açık bir şekilde kamuoyundan özür dilemeye davet ediyoruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.