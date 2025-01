Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 2024'te yapılan dezenformasyonların doğrulamalarının yer aldığı "Dezenformasyon Bülteni 2024 Almanak" hazırlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, almanağın ön sözünü kaleme aldı.

Dünyanın, bilgiye ulaşmanın her zamankinden daha kolay, ancak bu bilgiye duyulan güvenin de bir o kadar zorlaştığı bir dönemden geçtiğini belirten Altun, "Dijital dünyanın sunduğu fırsatlar kadar, karşı karşıya kaldığımız tehditler de her geçen gün büyüyor. Özellikle hakikati hedef alan dezenformasyon, toplumların düşünce dünyasını zehirleyen, güven duygusunu erozyona uğratan ve insan sağlığını tehdit eden hatta can alan küresel bir sorun haline geldi." ifadelerini kullandı.

Başkanlık olarak, bu küresel tehdide karşı mücadele etme bilinciyle 2024'te de ülke ve insanlığa yönelik yalanları titizlikle takip ve ifşa ettiklerini bildiren Altun, şöyle devam etti:

"İftira ve karalama kampanyalarını hakikatin ışığıyla bertaraf ettik. Dezenformasyonla Mücadele Merkezimiz, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde, yanlış bilgilerin yayılmasına karşı etkin bir mücadele yürüttü. Bu çalışmalar, yalanın karanlığına karşı başlattığımız büyük 'hakikat mücadelesi' direnişinin bilinciyle yürütüldü. Doğru bilgiye erişim, demokrasinin ve insan haklarının teminatıdır. Doğru ve güvenilir bilgilere erişim hakkının korunması, her vatandaşımızın ve insanlık onurunun teminatıdır. 2024'teki doğal afetler, seçim ve toplumsal olaylarla ilgili yalan haberler ve manipülasyonlara karşı yapılan doğrulama çalışmalarını bir araya getirdik.

Bu çalışma bilgi kirliliğiyle mücadelemize tanıklık etmenizi de sağlayacaktır. 2024'te İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımında, yanlış bilgi ve manipülasyonun ne denli tehlikeli bir boyuta ulaştığına şahit olduk. İsrail'in, Gazze'deki insanlık dışı politikalarını meşru göstermek amacıyla yürüttüğü küresel ölçekli dezenformasyon kampanyalarını ifşa ettik. Bu çalışmada, İsrail'in yapay zekayı da kullanarak yürüttüğü bu kampanyaların belgelerle çürütüldüğü doğrulamalar yer almaktadır. Mazlumların sığınağı olan Türkiye'nin, dünyanın vicdanını manipüle etmeye çalışanlara karşı verdiği hakikat mücadelesinin kayıtlara geçmesi açısından da önem arz etmektedir."

Almanağın, 2024'te verdikleri hakikat mücadelesini sunmakla kalmayıp, bu mücadeleden asla vazgeçmeyeceklerinin de bir kanıtı olduğunu belirten Altun, "2025 yılında da doğruluğun, şeffaflığın ve vicdanın rehberliğinde, milletimizin hakikate erişmesini sağlama misyonumuzu sürdürmeye kararlıyız. 'Yaşasın hakikat' düsturuyla, yalanın karanlık ve tehditkar gölgesini hep birlikte yok edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

