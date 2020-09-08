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Altun'dan ırkçı Yunan sitesine tepki: 'Buna hiçbir faşist unsur engel olamaz'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ırkçı Yunan internet sitesi tarafından hedef haline getirilmesini kınayarak, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesiyle muhabirlerimiz görevlerini yapmaya devam edecektir. Buna hiçbir faşist unsur engel olamaz.' dedi.

AA08 Eylül 2020 Salı 18:16 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 18:20
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Altun, geçen hafta Yunanistan'ın Meis Adası'nda görevli Anadolu Ajansı (AA) ekibinin kimlik bilgilerini paylaşan ırkçı Yunan haber sitesinin bu kez de TRT Haber muhabirinin bilgilerini yayınlamasına ilişkin, Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Altun, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu çağ dışı yaklaşımı şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesiyle muhabirlerimiz görevlerini yapmaya devam edecektir. Buna hiçbir faşist unsur engel olamaz."


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