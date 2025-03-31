Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımda, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

İsrail hükumet yetkililerinin, Siyonist zorbalığa ve iftiralara karşı cesur duruşu nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırmayı bir alışkanlık haline getirdiğine işaret eden Altun, söz konusu kişilerin, sayısız masum sivile yönelik akla hayale gelmeyen terör ve soykırım eylemlerinden dahi utanç duymadığını belirtti.

Altun, şunları kaydetti:

"İsrail Dışişleri Bakanı tarafından yapılan son açıklamaları esefle kınıyoruz. İğrenç 'hasbara'sını kendisine saklasın. Biz korkmuyoruz ve onun gibi yalancılara karşı durmaktan da asla geri durmayacağız. İsrail'in propaganda makinesi, soykırım politikalarını eleştiren herkesi antisemitizmle suçluyor. Batılı medya kuruluşlarını, Filistin'deki etnik temizlik girişimlerine boyun eğmeleri ve rıza göstermeleri için korkutuyorlar. Bu çabaları belki bir yere kadar başarılı olabilir ancak uluslararası kamuoyu hakikatin gayet farkındadır."

Filistin davasının sadece Filistinlilerin meselesi olmadığını vurgulayan Altun, "İslam dünyası ve her kesimden vicdan sahibi insan, on yıllardır süren adaletsizliklere, işgale, etnik temizliğe, nüfussuzlaştırma ve soykırım politikalarına karşı büyük bir hassasiyet ve endişe taşımaktadır. Tüm dünya Netanyahu hükumeti tarafından işlenen savaş suçlarına tanıklık etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Buna karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm siyasi kariyeri boyunca mazlumların haklarını savunduğuna, yalancılara, zalimlere, işgalcilere ve istilacılara korkusuzca meydan okuduğuna dikkati çeken Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız, gelecek nesiller için adil ve barışçıl bir dünyaya dair sadece inanç besleyen değil, aynı zamanda böylesi bir dünya inşa etmek adına durmaksızın mücadele eden bir liderdir." ifadelerini kullandı.

- "DAİMA FİLİSTİN'İN YANINDA OLACAĞIZ"

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın antisemitizm, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ya da İslam düşmanlığı gibi nefretin her türlüsünü kınamaktan asla geri durmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Dünya üzerinde tüm bu konularda istikrarlı bir duruş sergilediğini iddia edebilecek çok az lider vardır. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle ve uğruna mücadele ettiği değerlerle gurur duyuyoruz. O bizlere, uzun vadede gerçek siyasi mirasın adalet için mücadele etmekten geçtiğini defalarca göstermiştir. İsrail'in, kendisinin liderliğine yönelik son söylemleri ve saldırıları bizim için bir onur nişanesidir. İsrailli yetkililer, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı iftira, baskı ve tehditlerle yıldırabileceklerini düşünüyorlarsa kendilerine kötü bir haberimiz var: Sayın Cumhurbaşkanımız, Filistin özgür olana kadar Filistin'in yanında olacaktır. İsrail hükumeti eğer politikalarının yanlış olduğunu haykırmamızı istemiyorsa, bunun çözümü çok basit: Soykırıma, kan dökmeye ve işgale bir an önce son versinler. İsrail'in yaptığı adaletsizlikler ve işlediği savaş suçları, ne istikrarlı bir İsrail devleti için zemin hazırlayacak ne de Orta Doğu'nun istikrarlı, barışçıl ve müreffeh bir bölge olarak öne çıkmasına müsaade edecektir."

İsrail hükümeti yetkililerine nefretlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltmekten kaçınmaları önerisinde bulunan Altun, "Kara propagandaları ve hakikat dışı söylemleri, sadece zafiyet içerisindeki zihinlere tesir edebilir; tüm siyasi kariyerini dünya çapında adalet ve barış için mücadele etmek üzerine inşa etmiş bir lidere değil! Bir kez daha tekrarlıyoruz: Biz, daima Filistin'in yanında olacağız. Filistin özgür olacak!" açıklamasında bulundu.

"Hepimizin ortak sorumluluğu"

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