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İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'e sert tepki

İletişim Başkanı Altun, 'Bu saldırı, soykırımcı Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için ne kadar tehlikeli hale geldiğini uluslararası topluma bir kez daha göstermiştir' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ13 Haziran 2025 Cuma 12:37 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'e sert tepki
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, soykırımcı İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Altun, şu ifadeleri kullandı:

İsrail tarafından İran'a karşı dün gece gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz; İran halkına ve devletine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

Bu saldırı, soykırımcı Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için ne kadar tehlikeli bir hale geldiğini uluslararası topluma bir kez daha göstermiştir.

İsrail'in Gazze'ye yönelik vahşi saldırganlığıyla başlayan sürece uluslararası toplumun tepkisizliği, tüm bölgeyi ateşe atan ve dünya barışını tehdit eden bir hal almıştır.

Gelinen noktada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bölge barışı adına İsrail saldırganlığına karşı yaptığı uyarılarda ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

İsrail'in saldırısını, enerji güvenliğinden küresel ekonomiye, uluslararası hukuktan küresel diplomasiye kadar çok boyutlu bir şekilde değerlendirilecektir.

Bununla birlikte uluslararası toplum, bölge ve dünya barışı için artık harekete geçmeli ve İsrail'in sınır tanımaz ve pervasız saldırganlığına karşı net bir tavır almalıdır.

Türkiye olarak bölge ve dünya barışı çalışmaya, İsrail'in uluslararası hukuku hiçe sayan pervasız tutumuna karşı durmaya ve bu yöndeki çabaları desteklemeye devam edeceğiz.

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