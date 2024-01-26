İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gazze Savaşı'nda Medyanın Hakikat Mücadelesi: Şiddet, Dezenformasyon, Sansür Sempozyumu'nda konuştu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşmalarından bazı satırbaşları:

İsrail yayılmacı, işgalci ve sömürgeci politikalarını ve savaş suçlarını batılı medya ekosisteminin katkısıyla kurduğu, küresel yalan imparatorluğu sayesinde sürdürebilmektedir.

Gazze'de 120 gazeteci İsrail tarafından şehit edildi.

Gazze'de neredeyse her gün birden fazla gazeteci öldürülmüştür.

İsrail, gazetecilere yapacağı saldırıları Gazze ile ilgili askeri plan ve stratejileri kapsamında tasarlamıştır. Bu devlet eliyle gerçekleştirilen yeni nesil bir terör türüdür.

