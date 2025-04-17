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İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul Havalimanı paylaşımı: Gurur duyuyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Havalimanı'nda başlatılan eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonuna ilişkin, Avrupa'da bu sistemi hayata geçiren ilk ülke olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

AA17 Nisan 2025 Perşembe 19:18 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul Havalimanı paylaşımı: Gurur duyuyoruz
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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde Türkiye, her alanda olduğu gibi havacılıkta da öncü adımlar atmaya devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nda başlatılan eş zamanlı üçlü bağımsız pist operasyonu, stratejik vizyonumuzun ve teknik kapasitemizin somut göstergesidir. Avrupa'da bu sistemi hayata geçiren ilk ülke olmaktan gurur duyuyoruz."

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