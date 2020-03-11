İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,168
  • EURO
    6,9904
  • ALTIN
    330.522
  • BIST100
    100868
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan flaş koronavirüs açıklaması: Bilim adamlarımız bu salgına çözüm bulmak için çalışıyorlar
Güncel

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan flaş koronavirüs açıklaması: Bilim adamlarımız bu salgına çözüm bulmak için çalışıyorlar

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) için Türkiye'de bilim insanları ve araştırmacıların da salgına çözüm bulmak için durmaksızın çalıştığını belirtti. Altun açıklamasında, 'Uluslararası toplumun bu tehdide çare bulmak için birlikte hareket etmesinin vakti geldi.' ifadelerini kullandı.

AA11 Mart 2020 Çarşamba 14:03 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 14:03
ABONE OL

Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının baş gösterdiği Aralık 2019'dan bu yana, Türkiye'de vaka görülmesini önlemek için gayretle çalıştıklarını bildirdi.

Salgınla başa çıkmak için en etkili tedbirlerin alınmaya devam ettiğini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Şu ana dek ülkemizde bir vakaya rastlandı. Söz konusu şahıs karantina altına alındı ve tedavisi sürüyor. Bu süre zarfında aldığımız önlemleri Türk halkıyla ve uluslararası kamuoyuyla zamanında paylaştık ve bu konu hakkında tamamen şeffaf olmaya devam edeceğiz.

Almış olduğumuz emsal niteliğindeki önlemlerin yanı sıra, bilim adamlarımız ve araştırmacılarımız da bu salgına çözüm bulmak için durmaksızın çalışıyorlar. Uluslararası toplumun bu tehdide çare bulmak için birlikte hareket etmesinin vakti geldi."

Dağların aslanları!

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama
İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama

İlk koronavirüs vakası sonrası Türkiye'yi rahatlatacak açıklama

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası! Bakan Koca duyurdu

ABD itiraf etti: Onlara destek verdik
ABD itiraf etti: Onlara destek verdik

ABD itiraf etti: Onlara destek verdik

ABD gazetesi yazdı: Gizli merkezlerde tutup Türkiye'ye geri gönderiyorlar
ABD gazetesi yazdı: Gizli merkezlerde tutup Türkiye'ye geri gönderiyorlar

ABD gazetesi yazdı: Gizli merkezlerde tutup Türkiye'ye geri gönderiyorlar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.