İletişim Başkanı Altun'dan, Özel'in ithamlarına sert cevap: Aynaya baksın

Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Özel'in, kendi partisi içerisindeki hizip savaşlarını perdelemek, parti tabanının tepkisini bastırmak, yolsuzluk ve şaibe iddialarını görünmez kılmak için her türlü çarpıtma, manipülasyon ve iftira yöntemine başvurduğunu kaydeden Altun, şunları ifade etti:

"Toplumu kutuplaştırmak, siyaset kurumunu itibarsızlaştırmak ve milletin değerleriyle kavgalı bir dili meşrulaştırmak adına organize bir kötülük şebekesi gibi hareket etmektedir. Kendi siyasi tarihleri darbelerle, vesayet odaklarıyla, anti-demokratik müdahalelerle dolu olanların; hayatını millet iradesine adayan, vesayet odaklarına karşı kararlılıkla mücadele eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a 'cunta başkanı' gibi ahlak dışı ve izansız hakaretlerde bulunmaları en hafif tabiriyle siyasi ahlaksızlıktır, had bilmezliktir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Şubat'tan 27 Nisan'a, 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a kadar tüm vesayet girişimlerine karşı milletin yanında durmuş, demokrasiyi savunmuş, sivil siyaseti tahkim etmiş bir lider olduğunu hatırlatan Altun, "Cunta özlemi duyanlar, yargı ve medya eliyle siyaset mühendisliği yapanlar, aynaya baktıklarında aradıkları 'cunta' zihniyetini göreceklerdir. Bu vesayetçi anlayışın, partisi içinde kayıt dışı siyaset ve paralel yapı arayışlarıyla nasıl iktidar savaşı verdiğine milletimiz defalarca şahit olmuştur. Şimdi de bu şahitlik devam etmekte, milli iradeye karşı kurulan her kumpas, milletin vicdanında mahkum edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, milletin, Yassıada'da 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta ve 15 Temmuz'da sergilenen zihniyeti iyi tanıdığını, bu zihniyetin modern temsilcilerine hak ettikleri cevabı sandıkta ve her meşru zeminde vermeye devam ettiğini belirterek, hakikatin, milletin ve demokrasinin yanında kararlılıkla duran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yola devam ettiklerini vurguladı.

Ana muhalefet lideri, kendi partisi içerisindeki hizip savaşlarını perdelemek, parti tabanının tepkisini bastırmak, yolsuzluk ve şaibe iddialarını görünmez kılmak için her türlü çarpıtma, manipülasyon ve iftira yöntemine başvurmaktadır. Toplumu kutuplaştırmak, siyaset kurumunu... — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 6, 2025

"28 Şubatçılara yakışır"

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