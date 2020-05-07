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Güncel

İletişim Başkanı Altun'dan Selçuk Bayraktara destek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Milli bir duruşla devletimize hizmet eden kişi ve kurumların sistematik bir şekilde yalan ve iftiralarla yıpratılmaya çalışılması kabul edilemez” dedi.

İHA07 Mayıs 2020 Perşembe 02:12 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 02:14
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Savunma sanayii başta olmak üzere milli güvenliğimizi yakından ilgilendiren stratejik alanlarda öncü atılımlar yapan, baştan sona milli bir duruşla devletimize hizmet eden kişi ve kurumların sistematik bir şekilde yalan ve iftiralarla yıpratılmaya çalışılması kabul edilemez. Türkiye yepyeni bir heyecan ve kararlılıkla başlatmış olduğu #MilliTeknolojiHamlesi projesinden bedeli ne olursa olsun dönmeyecek, devletimizin ve milletimizin bekası için gerekli olan her türlü girişimi ve projeyi desteklemeye devam edecektir. Devletimiz milletimizin geleceği için milli teknolojimizde çığır açacak fedakar, cesaretli, yenilikçi ve inançlı nice vatan evladının yetişmesi için tüm imkanlarıyla çalışmaya devam edecektir. Güçlü ve bağımsız Türkiye, hem bölgesel hem küresel barış ve istikrarın teminatıdır” ifadelerine yer verdi.


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