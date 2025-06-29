İletişim Başkanı Altun'dan spor spikeri Ugan için taziye mesajı

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türk spor yayıncılığının değerli ismi, spor spikeri ve moderatörü Sabri Ugan'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Anlatımındaki heyecanı, samimiyeti ve kendine has üslubuyla gönüllerde güzel izler bırakan Sabri Ugan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine, spor medyamıza ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tedavi gördüğü hastanede vefat eden spor spikeri Sabri Ugan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çelik, sosyal medya hesabındaki mesajında, usta spor spikeri Sabri Ugan'ın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailesine, sevenlerine ve spor camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.