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İletişim Başkanı Altun'dan Suriye mesajı: Hakkı üstün tutarak, adaleti tesis etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Suriye Devrimine ilişkin videolu bir paylaşımda bulundu. Suriye devrimine atıfta bulunulan paylaşımda Altun, 'Bugün, bize düşen; Suriye'nin özgürlük mücadelesinde nasıl yanında durduysak, şimdi de ayağa kalkma, yeniden inşa ve ihya sürecinde aynı kararlılıkla yanında durmaktır.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ 20 Şubat 2025 Perşembe 21:17 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun'dan Suriye mesajı: Hakkı üstün tutarak, adaleti tesis etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından Suriye devrimine ilişkin videolu paylaşımda bulundu. Altun'un paylaşımında şu ifadelere yer verildi;

Bir zamanlar tarih, medeniyet ve farklılıkların birlikte yaşamasının simgesi olan Suriye, Baas rejiminin zulmü altında ne yazık ki karanlığa mahkûm edilmişti... Rejim, Suriye halkına yalnızca kan, gözyaşı ve zulmü reva gördü. Baskı, işkence ve ölüm hücreleri, adeta Suriyelilerin kaderi haline getirildi. Zindanlarda gün ışığını bile göremeyen çocukların, şehirleri enkaza dönen mazlumların ahı arşa yükseldi. Ve nihayet, zulmün kaçınılmaz akıbeti gerçekleşti. Suriye'de, tarihin gördüğü en kanlı ve en zalim rejimlerinden biri olan Baas, çöktü.

Yıkılmaz sanılan baskı düzeni yıkıldı, zulmün duvarları birer birer yerle yeksan oldu. Bugün, bize düşen; Suriye'nin özgürlük mücadelesinde nasıl yanında durduysak, şimdi de ayağa kalkma, yeniden inşa ve ihya sürecinde aynı kararlılıkla yanında durmaktır. Bu bilinçle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Suriye'de olduğu gibi, yeryüzündeki tüm mazlum coğrafyalarda; Hakkı üstün tutarak, adaleti tesis etmek için mücadelemizi sürdüreceğiz.

İnanıyoruz ve biliyoruz ki; "Daha adil bir dünya mümkündür."

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