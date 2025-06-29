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  • İletişim Başkanı Altun'dan terör saldırısına kınama: Türkiye her zaman Pakistan'ın yanında olacak
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İletişim Başkanı Altun'dan terör saldırısına kınama: Türkiye her zaman Pakistan'ın yanında olacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Pakistan'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını belirterek, 'Türkiye olarak her zaman olduğu gibi dost ve kardeş Pakistan'ın yanında olacak, kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.' ifadesini kullandı.

AA29 Haziran 2025 Pazar 09:59 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun'dan terör saldırısına kınama: Türkiye her zaman Pakistan'ın yanında olacak
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Altun, sosyal medya hesabından, Pakistan'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

"TÜRKİYE HER ZAMAN PAKİSTAN'IN YANINDA OLACAK"

Pakistan'ın Hayber Pahtunya eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını kaydeden Altun, "Saldırıda yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Pakistan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi dost ve kardeş Pakistan'ın yanında olacak, kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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