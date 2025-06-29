İletişim Başkanı Altun'dan terör saldırısına kınama: Türkiye her zaman Pakistan'ın yanında olacak

Altun, sosyal medya hesabından, Pakistan'da gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.

Pakistan'ın Hayber Pahtunya eyaletinde gerçekleştirilen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadıklarını kaydeden Altun, "Saldırıda yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Pakistan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi dost ve kardeş Pakistan'ın yanında olacak, kardeşlerimize her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.