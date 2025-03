İletişim Başkanı Altun, İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen "CİMER Mobil Uygulama Tanıtım Programı"na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin (CİMER) "dijital ağlardan kalbi bağlara" düsturuyla, milletle devlet arasındaki en güçlü iletişim köprüsü olarak kritik bir görev ifa ettiğini belirten Altun, "Başkanlığımızın yürütücülüğünde tüm kurum ve kuruluşlarımızın dahil olduğu, dünyanın en büyük kamuoyu iletişim platformu CİMER'i, güncel teknolojiler bağlamında sürekli yeniliyor, kapsamını genişletiyor ve milletimizin istifadesine sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Altun, yaptıkları çalışmalar çerçevesinde bugün CİMER'in, kamu politikalarında milleti referans alan bir kaynak konumunda, katılımcı demokrasi için başat bir unsur, bilgi edinme için temel bir araç, hak arama süreçlerinde etkin bir yöntem ve yasadışı olay ve oluşumlara karşı kamu vicdanının aktığı bir mecraya dönüştüğünü söyledi.

Başkanlığın ihdas edildiği günden bugüne, millet-devlet ilişkisini güçlendirmenin en temel amaçlarından birini teşkil ettiğini, bunun da temelinde devlet ve millet arasındaki iletişim olduğunu bilerek hareket ettiklerini belirten Altun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Millet ve devlet arasındaki iletişim köprüsünü muhkem bir şekilde tutmak, millet-devlet ilişkisini nitelikli hale getirecek en önemli unsurlardan bir tanesi olduğuna inandık. Bizler, CİMER'i, binlerce yıllık devlet geleneğimizin bir yansıması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletiyle yürüyüşünün bir nişanesi olarak görüyoruz. Nizamülmülk, Siyasetname adlı eserinde, devlet adamları için şunu ifade eder, 'Hakk'ın rızasında, devlet adamının halkıyla birlik olması, adaletinin yayılma ihsanı vardır.' Kaynağını devlet geleneğimizden alan yaklaşımıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın siyaset hayatı, 'Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik' düsturundan yükselmiştir."

- "CİMER'İN SAĞLADIĞI TOPLUMSAL FAYDALARDAN BİRİ DE TÜKETİCİNİN KORUNMASI"

CİMER'in hikayesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği Beyaz Masa'ya kadar uzandığını anımsatan Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, başbakan olduğu 2003'te ise Türkiye'nin yeni bir döneme girdiğini, Başbakanlık İletişim Merkezinin (BİMER) ihdas edildiğini, BİMER'in, 2018'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile birlikte Başkanlık uhdesine geçerek CİMER çatısı altında organize edildiğini hatırlattı.

CİMER'in temel amacının kamu çıkarına hizmet etmek ve toplumsal fayda sağlamak olduğunu ifade eden Altun, "Bu doğrultuda CİMER'in sağladığı toplumsal faydalardan biri de tüketicinin korunmasına yaptığı hizmettir. Vatandaşlarımızın CİMER'e yaptığı başvurular, piyasada yaşanan aksaklıkların ve suistimallerin tespitine katkı sunmakta, bu da tüketicilerin haklarına hizmet etmektedir." dedi.

Vatandaşların yaptığı başvurular sayesinde yaşanan hak ihlallerinin hızla tespit edilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanmasının mümkün hale gelebildiğini söyleyen Altun, bunların yanı sıra CİMER'in, kriz ve afet dönemlerinde de halkın çağrısına kulak veren önemli bir mekanizma olduğunu belirtti.

Bunun en bariz örneğinin, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde görüldüğünü bildiren Altun, "Bölgedeki vatandaşlarımızın taleplerine yönelik daha hızlı çözümler üretmek için 'Deprem Acil' başvuru türünü sistemimize entegre ettik. Gelen başvurular üzerinden vatandaşlarımızla irtibata geçerek başvuru sonuçlarının özenle takibinin yapılmasını ve sonuç alınmasını sağladık." ifadesini kullandı.

CİMER üzerinden toplumsal örüntüleri, yoğunlaşma alanlarını, risk ve fırsatları analiz ederek raporladıklarını ve elde ettikleri çıktıları bakanlıklar, başkanlıklar, ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileriyle paylaştıklarını aktaran Altun, "CİMER halihazırda, dünyanın en büyük kamusal iletişim platformudur, bununla gurur duyuyoruz. 81 ilimizde yaklaşık 90 bin mesai arkadaşımızla 7/24 milletimizin hizmetindeyiz. 2024'te 4 milyon 590 bin başvuru aldık. Daha bu yılın henüz ilk çeyreğinde başvuru sayısı 1 milyona yaklaşmış durumda. 2018'den bu yana ise toplam başvuru sayısı 35 milyonu aştı. Talepte karşılaştığımız bu yükselişe ek olarak, başvurularda akıllı telefon kullanımı, son 5 yılda yüzde 40'tan yüzde 70'e yükseldi." diye konuştu.



Bu gelişmenin neticesinde CİMER Mobil uygulamasını geliştirdiklerini bildiren Altun, CİMER Mobil'in, kullanıcı dostu arayüzüyle başvuru ve takip süreçlerini daha hızlı ve kolay bir hale getiren bir teknoloji olduğunu söyledi.

CİMER Mobil uygulaması ile vatandaşların akıllı cep telefonlarından veya tabletlerinden talep, şikayet, görüş ve önerilerini hızlı ve kolay bir şekilde iletebileceklerini belirten Altun, "Bu şekilde vatandaşlarımızın devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarına kolay bir şekilde ulaşmasını, katılımcı yönetimi artırmayı ve millet-devlet iletişimini daha da kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz. CİMER Mobil uygulamasının TÜBİTAK BİLGEM ile koordineli şekilde yapay zeka entegrasyonunu gerçekleştirmek için olanca hızımızla çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

- "MİLLETİMİZİN SESİNİN HER YERDEN DUYULMASINA İMKAN TANIMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

CİMER'in, merkezine aldığı vatandaş odaklılık, açıklık, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi yönetişim değerleriyle büyük bir ilgiye mazhar olduğunu söyleyen Altun, "Eğer kamusal alan, toplumun ortak yararı için öne sürülen düşünce, söylem ve eylemlerin üretildiği, geliştirildiği bir platform ise işte CİMER tam da bunu yapıyor. Bu kamusal alan sosyal statü, dil, din, kültür gibi ayrımlar olmaksızın her vatandaş için özgür bir tartışma alanı oluşturuyor. İletişim Başkanlığı olarak herkesin adil söz hakkına sahip olduğu böylesi bir kamusal alanı önceliyor, CİMER başta olmak üzere birçok uygulamamızla, milletimizin sesinin her yerden duyulmasına imkan tanımak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

CİMER'in, Türkiye İletişim Modeli'nin yansımalarından biri olduğunu belirten Altun, "Hamdolsun dünyada örnek alınmakta, ulusal ve uluslararası alanda takdirle karşılanmaktadır. Elbette, bizler için en büyük ödül, CİMER'in, dost meclislerinde konuşulan sorunlara bir çözüm önerisi olarak sunulmasıdır. Bizler için en büyük ödül, CİMER'in ülkemizin meselelerine dair fikirlerin paylaşılması için akla gelen ilk mecra olmasıdır. Hülasa, bizler için en büyük ödül, milletimizin takdirine mazhar olmasıdır." dedi.

Altun, CİMER'in Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Forumu'nda "World Summit on the Information Society Forum Prize" ödülü, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneğinin "Altın Küre Mükemmellik Ödülü", Türkiye Halkla İlişkiler Derneğinin 'Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülü' ve Türkiye Engelsiz Bilişim Platformunun Jüri Özel Ödülü başta olmak üzere birçok ödül kazandığını söyledi.

Bu başarıları taçlandırmak, sistemin etkin kullanımını temin etmek maksadıyla bir yandan da CİMER konulu yayınlarına devam ettiklerini söyleyen Altun, "50 Soruda CİMER" kitabının vatandaşların muhtemel sorularına cevap verdiğini, "CİMER ile Çözüme Kavuşanlar" adlı yayın serisinin halkın sorunlarına bulunan somut çözümleri gözler önüne serdiğini belirtti.

CİMER kapsamında hayata geçirdikleri tüm çalışmalar ve elde ettikleri başarıların, millet-devlet ilişkisinin medeniyetteki sarsılmaz yerine işaret ettiğini aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Bugün küresel alanda sergilediğimiz bağımsız ve onurlu duruşun kaynağı, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın milletimizle el ele yürümesidir. Son 23 yılda her alanda gerçekleştirdiğimiz atılımların bir neticesi olarak, dünyanın kırılgan ortamında, bu belirsizlik ortamında dimdik ayakta duruyoruz. Küresel sistemde bugüne kadar bildiğimiz denklemlerin bozulduğu, bölgemizde ve dünyada anbean yeni gelişmelere şahit olduğumuz böylesi bir dönemde, ülkemiz, oyun kurucu ve istikrarlaştırıcı rolüyle öne çıkmaktadır. Türkiye, hedef ve politikalarını günlük olarak değil tüm parametreler ve ihtimaller bağlamında stratejik bir şekilde belirliyor.

Türkiye, dünyanın içinde olduğu bu kırılgan, bu belirsiz ortamda sadece ülkemiz ve bölgemiz için değil dünya için de barış ve güvenlik inisiyatiflerine öncülük ediyor. Şunun altını özellikle çizmek isterim ki; bugün uluslararası alanda Türkiyesiz bir oyun kurulamayacağı bir döneme şahitlik ediyoruz. Nitekim bu doğrultuda bugün küresel güçlerin çıkarlarına aparat yaptıkları terör örgütlerinin varlıklarını, ülkemizde ve bölgemizde sonlandırmak, her zamankinden daha önemli bir hal almıştır. Ülkemiz, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda tam bir mutabakatın eşiğinde iken toplumsal birliğimizi hedef alan kimi fay hatlarının dezenformasyon operasyonlarıyla tetiklenmeye çalışıldığını elbette görüyoruz. Bu girişimlere ne biz, ne milletimiz geçit verir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ifadesiyle 'Milletçe iç cephemizde gedik açılmasına eyvallah diyemeyiz.'"

- "İLETİŞİM HAKİKATLE MUKTEDİRDİR"

Bu çerçevede, karanlık mahfillerin dolaşıma soktuğu yalan içerikleri, ürettiği kirli planları Dezenformasyonla Mücadele Merkezi başta olmak üzere ellerindeki mekanizmalarla ifşa edip, milletin ve dünyanın dikkatine getirdiklerini aktaran Altun, "Zira şuna inanıyoruz, iletişim hakikatle muktedirdir. Ve hakikat, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla ve milletimizle yükselteceğimiz güçlü sese mecburdur." dedi.

Bu sesi sadece Türkiye'nin gücüne güç katmak için değil bölgenin ve dünyadaki haksızlıklar, adaletsizlikler, zulümler ve katliamlar için de yükseltmenin tarihi ve insani sorumlulukları olduğunu vurgulayan Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mazlumlara karşı borcumuzdur. Hamdolsun, öyle de yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde tüm kurumlarımız ve milletimizle birlikte bugün dünyanın önünde büyük bir zulme maruz kalan Filistinli kardeşlerimiz için uluslararası alanda büyük bir mücadele veriyoruz. İşte, soykırımcı İsrail bir kez daha ateşkesi ihlal ederek, etnik temizlik faaliyetlerini, soykırımı sürdüreceğini, uluslararası hukuku tanımadığını, kandan ve zulümden beslendiğini gösterdi. Netanyahu yönetimindeki katil şebekesi bir günde yüzlerce masum Filistinliyi katletti, şehit etti.

Batı medyasının yine yanlı ve yanıltıcı tasvirleri, Batılı ülkelerin İsrail'e maddi desteğe devam etmesi, insanlığı boğan bu zehrin her tarafı sardığına dair emareleri tekrar, ne yazık ki gözler önüne serdi. Buradan bir kez daha açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum; İsrail'in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü soykırımı ve son saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Türkiye olarak, cesur Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya, her platformda ve özellikle medya alanında seslerini güçlü bir şekilde duyurmaya devam edeceğiz. Filistin özgür olana ve iki devletli çözüm gerçekleşene dek mücadelemizi sürdüreceğiz."

- "TÜRKİYE YÜZYILI'NIN İNŞASINDA MİLLET İLE DEVLET ARASINDA İLETİŞİM KÖPRÜSÜ OLACAĞIZ"

Konuşmasının sonunda paydaş kurumlara teşekkür eden Altun, "Türkiye Yüzyılı'nın inşasında millet ile devlet arasında bir iletişim köprüsü olacağımızı, daha doğru bir deyişle gönül köprüsü kurmaya kararlılıkla devam edeceğimizi, buradan bir kez daha ifade etmek ediyorum. CİMER Mobil uygulamasının milletimize ve devletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'nın da konuşma yaptığı programa, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da katıldı.

