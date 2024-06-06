Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in huzurunda, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile medya ve iletişim alanında işbirliğine ilişkin niyet protokolü imzaladıklarını belirtti.
Fahettin Altun, "Bu anlaşma, iki ülkenin medya ve iletişim kurumları arasında bilgi akışını artıracak, karşılıklı yarar ve ortak çıkarlar doğrultusunda daha güçlü ilişkilerin inşasına katkıda bulunacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev'in huzurlarında, Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sayın Bahtiyor Saidov ile medya ve iletişim alanında iş birliğine ilişkin niyet protokolü imzaladık.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 6, 2024
Bu anlaşma, iki ülkenin... pic.twitter.com/ZqPwDaJVvD