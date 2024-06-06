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İletişim Başkanı Altun'dan, Türkiye ile Özbekistan arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye ile Özbekistan arasında, medya ve iletişim alanında imzalanan anlaşmanın, iki ülkenin medya ve iletişim kurumları arasında bilgi akışını artıracağını, karşılıklı yarar ve ortak çıkarlar doğrultusunda daha güçlü ilişkilerin inşasına katkıda bulunacağını bildirdi.

AA6 Haziran 2024 Perşembe 20:05 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun'dan, Türkiye ile Özbekistan arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklama
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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in huzurunda, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile medya ve iletişim alanında işbirliğine ilişkin niyet protokolü imzaladıklarını belirtti.

Fahettin Altun, "Bu anlaşma, iki ülkenin medya ve iletişim kurumları arasında bilgi akışını artıracak, karşılıklı yarar ve ortak çıkarlar doğrultusunda daha güçlü ilişkilerin inşasına katkıda bulunacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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