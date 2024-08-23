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Güncel

İletişim Başkanı Altun'ndan 'Mehmet Şimşek' açıklaması: Siyaset üretme becerisinden yoksun kimi siyasetçiler kasıtlı şekilde yalanı tekrarlamaya devam ettiler

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklama yaptığı konuyla ilgili daha önce Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yaptıklarını belirterek, “Siyaset üretme becerisinden yoksun kimi siyasetçiler kasıtlı şekilde bu yalanı tekrarlamaya devam ettiler” dedi.

23 Ağustos 2024 Cuma 21:48 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun'ndan 'Mehmet Şimşek' açıklaması: Siyaset üretme becerisinden yoksun kimi siyasetçiler kasıtlı şekilde yalanı tekrarlamaya devam ettiler
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hazine ve Maliye Bakanımızın açıklama yaptığı konuyla ilgili daha önce Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden mesaj paylaşmış ve ortaya atılan mesnetsiz iddialara dair yalanlama yapmıştık" dedi.

Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Hazine ve Maliye Bakanımızın açıklama yaptığı konuyla ilgili daha önce Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden mesaj paylaşmış ve ortaya atılan mesnetsiz iddialara dair yalanlama yapmıştık. Buna rağmen ne yazık ki haber üretmekten aciz kimi gazetecilerle siyaset üretme becerisinden yoksun kimi siyasetçiler kasıtlı şekilde bu yalanı tekrarlamaya devam ettiler. Dahası yalan söylerken dahi bizi gerçekleri çarpıtmakla itham ettiler. Şimdi, Sayın Bakanımızın açıklamasının ardından soruyorum. Dezenformasyonu, yalanı bir siyaset malzemesi, bir ideolojik aygıt gibi kullanmakta beis görmeyen mahfiller kamuoyundan özür dileyecek mi? Yoksa yine utanmadan, milletimizin gözünün içine bakarak yeni yalanlar söylemeye devam mı edecekler?

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