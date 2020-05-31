31 Mayıs 2020 Pazar 16:46 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 16:54

Cumhuriyet Gazetesi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ilgili yalan haberleri yüzünden bugün 1. sayfadan 3 yalan haberini düzeltmek zorunda kaldı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Cumhuriyet gazetesi bugünki nüshasında 3 ayrı haberi için ilk sayfadan tekzip yayınlamak zorunda kaldı. Üstelik bir tekzip manşetten yapıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evi ile ilgili yayınladığı üç yalan haberi birinci sayfasından tekzip etmek zorunda kalan Cumhuriyet tarihi geçti.

Cumhuriyet Gazetesi geçtiğimiz Nisan ayında Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Üsküdar Kuzguncuk'taki evi ile ilgili yalan haberler yapmıştı. Yalan haberler seri şekilde yayınlanıp kamuoyu yanıltılmıştı.

Gazete, Altun'un 45 metre kare üzerine kurulu evinin yanındaki çalı çırpı içindeki araziyi güvenlik gerekçesi ile Vakıflar'dan yasal şekilde kiralamasını yasadışı bir olay gibi kamuoyuna yansıtmıştı. Fahrettin Altun, yalan haberlere karşı yasal mücadele başlatırken diğer taraftan gazete haberleri ile ilgili de tekzip talebinde bulunmuştu. Cumhuriyet Bugünki sayısında hakkında tekzip karsrı verilen 3 haberi ile ilgili cevap ve düzeltme metni yayınlamak zorunda kaldı.

Gazete bugün, 16 Nisan 2020 tarihli "suçüstü yakalandılar" ve "işine gelmeyince terör" başlıklı haber, 17 Nisan 2020 tarihli, "Cumhuriyet, Fahrettin Altun ile Vakıflar arasında yapılan kira sözleşmesine ulaştı" ve 17 Nisan 2020 tarihli "olayların ardındaki gerçek/Hukuk önünde herkes eşittir"başlıklı haberler ile ilgili tekzip yayınlamak zorunda kaldı.

Bilindiği gibi Cumhuriyet'ın bu yalan haberleri ile ilgili adli soruşturma da başlatılmış habere erişim engeli getirilmişti.