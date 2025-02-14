İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2025 Cuma / 16 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2281
  • EURO
    38,064
  • ALTIN
    3357.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanı Altun'un avukatı duyurdu! Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu ile iki CHP'li isim tazminat ödeyecek
Güncel

İletişim Başkanı Altun'un avukatı duyurdu! Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu ile iki CHP'li isim tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, CHP Milletvekili Veli Ağbaba ile eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve eski milletvekili Sibel Özdemir hakkında açtıkları davalarda, müvekkiline manevi tazminat ödenmesine karar verildiğini bildirdi.

AA14 Şubat 2025 Cuma 21:17 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun'un avukatı duyurdu! Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu ile iki CHP'li isim tazminat ödeyecek
ABONE OL

Altun'un avukatı Sezgin Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Milletvekili Veli Ağbaba hakkında açtıkları 3 kuruşluk manevi tazminat davasının istinaf mahkemesince incelemesinin tamamlandığını, Ağbaba'nın müvekkiline 3 kuruş manevi tazminat ödemesine hükmedildiğini bildirdi.

TAZMİNAT ÖDEMELERİNE KARAR VERİLDİ

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun gerçek dışı beyanları ve kişilik haklarına yönelik saldırılarına karşı açtıkları davada ise Kaftancıoğlu'nun müvekkiline 40 bin lira manevi tazminat ödemesinin kararlaştırıldığını belirten Tunç, Altun'a yönelik hakaret ve iftiralarından dolayı açtıkları davalarda da eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 30 bin, eski CHP milletvekili Sibel Özdemir'in 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildiğini kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.