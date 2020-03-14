14 Mart 2020 Cumartesi 13:49 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 13:49

Türkiye koronavirüsten korunmak için çok sert tedbirler almaya devam ediyor. Dünyada ilk tedbirleri alan Türkiye'de birbiri ile bağlantılı 5 kişide virüs tespit edildi. Ölümlü vaka ise gerçekleşmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu gün aşırı tedbirleri açıklarken, birkaç vakanın salgın olmadığını söyledi. Okulların tedbiren kapatıldığı, bazı Avrupa ülkelerine seyahat yasağının uygulandığı Türkiye, dünyanın en güvenli ülkeleri arasında yer alırken, Batı medyasında Türkiye aleyhinde iftira nitelğinde paylaşımlar yapılmaya devam ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump ABD'deki önlemleri açıklarken, Avrupa Birliği'ne çok sert sözlerle yüklendi., başarısızlıkla suçladı Trump, Avrupa'ya seyahat sınırlaması getirirken, Türkiye'yi listeye dahil etmedi. Ancak ABD'nin en önemli medya kuruluşlarından New York Times, seyahat sınırlandırması haberini alakasız bir şekilde Türkiye fotoğrafı ile duyurdu.

NYT'NİN ARDINDAN BBC'DEN DE SKANDAL PAYLAŞIM

Türkiye'den NYT'nin paylaşımına tepki yağarken, bir skandal da İngilizlerin önemli medya kuruluşlarından BBC'den geldi. BBC, Türkiye'de cuma namazı için camilerin ilaçlandığı fotoğrafını alakasız haberlere görsel olarak kullandı. The Sun da, BBC'nin skandal paylaşımlarına ortak oldu.

RUS MEDYASI DA KERVANA KATILDI

ABD ve İngiltere'deki medya kuruluşlarının paylaşımlarına tepki yağarken, bu sefer Rusya'dan bir paylaşım geldi. Russia Today (RT) televizyonun internet sitesi, dünyadaki spor branşlarının müsabakalarının ertelenmesiyle ilgili haberinde Türkiye'den bir fotoğraf kullandı. Twitter paylaşımına Türk kullanıcılar tarafından çok sayıda yorum yapıldı.

TÜRKİYE'DE SÜPER LİG ERTELENMEDİ

Türkiye'de koronavirüs önlemleri giderek arttı. Ancak maçların seyircisiz oynanması kararı çıktı. Süper Lig ertelenmedi. Rus medyası Türkiye görseli ile algı yapmaya çalıştı.

BİR SKANDAL DA AP'DEN

Amerikan haber ajansı The Associated Press (AP) ise, Başkan Trump'ın koronavirüs testi yaptıracağı haberinde Türkiye'den bir cami görseli kullandı. AP'nin haberinin altına da çok sayıda tepki geldi.

İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN'DAN SERT TEPKİ

ABD, İngiltere ve Rusya medyasının tepki çeken haberlerine İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yanıt geldi. Altun, "COVID-19 salgını patlak verdiğinden bu yana Türkiye'nin gösterdiği güçlü performans ortadayken, ülkemizle hiçbir ilgisi olmayan haberlerde Türkiye'den fotoğraflar kullanması okuyucuları yanıltmaktan başka bir şey değildir." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, New York Times, CNN International ve BBC'ye, ABD ve Avrupa'dan koronavirüs haberlerinde yanıltıcı şekilde Türkiye'den fotoğraflar kullanmasını eleştiren bir mektup gönderdi. Bu uyarı üzerine New York Times, CNN International ve BBC söz konusu fotoğrafları kaldırarak geri adım attı. Altun, mektubunda Türkiye'de salgın başladığından bu yana 5 COVID-19 vakası ortaya çıktığına ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığına işaret etti. Sağlık Bakanlığının bu virüs vatandaşlara ulaşmadan önce korunma yöntemleri, sağlık çalışanlarının eğitilmesi ve salgın durumunda hastanelerin ve tesislerin hazır hale getirilmesi gibi konularda farkındalık yarattığını belirten Altun, aynı zamanda okulların geçici olarak tatil edildiğini, konserlerin ertelendiğini ve birçok Avrupa ülkesiyle uçuşların da kaldırıldığını dile getirdi. Fahrettin Altun, "COVID-19 salgını patlak verdiğinden bu yana Türkiye'nin gösterdiği güçlü performans ortadayken, ülkemizle hiçbir ilgisi olmayan haberlerde Türkiye'den fotoğraflar kullanması okuyucuları yanıltmaktan başka bir şey değildir. Bu sebeple gelecekte aynı hataları yapmaktan kaçınmanızı tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

NEW YORK TİMES: "KESİNLİKLE HAKLISINIZ, O FOTOĞRAFLAR KULLANILMAMALIYDI."



New York Times ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a cevaben gönderdiği mektupta, "Kesinlikle haklısınız, o fotoğraflar kullanılmamalıydı. Konuyla alakalı fotoğraf editörleri de bir yanlışlık yapılmış olduğunu kabul ettiler. Fotoğraf haberden kaldırıldı." açıklamasını yaptı.

KORONAVİRÜS HABERLERİNE TÜRKİYE FOTOĞRAFLARIYLA ÇARPITMA



New York Times, Trump yönetiminin Schengen ülkelerini kapsayan ve Türkiye ile alakası olmayan, Avrupa'ya yönelik seyahat yasağı haberinde İstanbul'dan bir görsel kullanmıştı. BBC ise Kanada Başbakanı Trudeau ile eşinin karantina altına alınması, ABD'nin seyahat yasağı ve İtalya'da dükkanların kapatılmasıyla ilgili haberlerinde Türkiye'den görsellere yer vermişti. CNN International da Formula 1'in Avustralya'nın Melbourne kentinde yapılacak Grand Prix Yarışının iptali, İtalya'daki kalp cerrahi bölüm başkanı tarafından yapılan açıklama ve Capitol Complex'e kamu erişiminin askıya alınmasına dair açıklama haberlerini İstanbul'dan görsellerle yayınlamıştı.