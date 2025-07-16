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İletişim Başkanı Duran: 15 Temmuz demokrasinin zaferidir

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, “15 Temmuz: Hafıza, Adalet ve Gelecek” programında 15 Temmuz'un demokrasinin zaferi olduğunu belirterek 'Şehitlerimizin aziz hatıraları hatmi şeriflerle, Kuran tilavetiyle ve 90 bin camide okunan sela ile yad edilmiştir.' dedi.

AA16 Temmuz 2025 Çarşamba 10:09 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Duran: 15 Temmuz demokrasinin zaferidir
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "15 Temmuz: Hafıza, Adalet ve Gelecek" programında açıklamalarda bulundu.

Duran'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Şehitlerimizin aziz hatıraları hatmi şeriflerle, Kuran tilavetiyle ve 90 bin camide okunan sela ile yad edilmiştir.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, Birleşmiş Milletler reformunu tartıştırmaktadır. İsrail'in işlediği katliamlara karşı net bir duruş sergilemekte, uluslararası krizlerde arabuluculuk yapmaktadır.

Türkiye küresel vicdanı temsil etmektedir.

Ayrıntılar geliyor...

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