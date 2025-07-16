İletişim Başkanı Duran: 15 Temmuz demokrasinin zaferidir

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "15 Temmuz: Hafıza, Adalet ve Gelecek" programında açıklamalarda bulundu.

Şehitlerimizin aziz hatıraları hatmi şeriflerle, Kuran tilavetiyle ve 90 bin camide okunan sela ile yad edilmiştir.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, Birleşmiş Milletler reformunu tartıştırmaktadır. İsrail'in işlediği katliamlara karşı net bir duruş sergilemekte, uluslararası krizlerde arabuluculuk yapmaktadır.

Türkiye küresel vicdanı temsil etmektedir.

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