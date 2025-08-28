İSTANBUL 29°C / 21°C
Güncel

İletişim Başkanı Duran: 28 Ağustos, Cumhuriyet tarihimizin dönüm noktalarından biridir

IHA28 Ağustos 2025 Perşembe 13:24 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Duran: 28 Ağustos, Cumhuriyet tarihimizin dönüm noktalarından biridir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Milletimizin doğrudan oyuyla seçilerek 12. Cumhurbaşkanımız olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ağustos 2014'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda mazbatasını almış ve ant içerek görevine başlamıştır. Cumhuriyet tarihimizin dönüm noktalarından biri olan o gün; milli iradenin en güçlü şekilde tecelli ettiği, demokrasimizin kökleştiği ve Türk siyasetinin yeni bir yolculuğa başladığı tarihtir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı mazbatasını alışının yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Duran mesajında şunları kaydetti:

"Milletimizin doğrudan oyuyla seçilerek 12. Cumhurbaşkanımız olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ağustos 2014'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda mazbatasını almış ve ant içerek görevine başlamıştır. Cumhuriyet tarihimizin dönüm noktalarından biri olan o gün; milli iradenin en güçlü şekilde tecelli ettiği, demokrasimizin kökleştiği ve Türk siyasetinin yeni bir yolculuğa başladığı tarihtir. Bu tarihi başlangıç, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizin kalkınma, büyüme ve güçlü yarınlara ilerleyişinin en önemli kilometre taşlarından biri olarak hafızamızda yerini almıştır."

Duran, paylaşımını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından ve mazbatasını alma töreninden görüntülerin yer aldığı bir video ile yaptı.

