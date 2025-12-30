İSTANBUL 13°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2025 Salı / 11 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,9416
  • EURO
    50,5594
  • ALTIN
    6035.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanı Duran: Adalet ve tarihe not düşmek adına Galata Köprüsü'nde olacağız
Güncel

İletişim Başkanı Duran: Adalet ve tarihe not düşmek adına Galata Köprüsü'nde olacağız

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı sessiz kalmamak için insanlık, adalet ve tarihe not düşmek adına Galata Köprüsü'nde olacağız. Zulme ve adaletsizliğe karşı durmak, mazlumlarla dayanışma içinde olmak insan olmanın gereğidir.' ifadelerini kullandı.

AA30 Aralık 2025 Salı 20:38 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Duran: Adalet ve tarihe not düşmek adına Galata Köprüsü'nde olacağız
ABONE OL

Duran, NSosyal hesabından, "Milli İrade Platformu" ve "İnsanlık İttifakı" tarafından Filistin'deki katliama "dur" demek için 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde düzenlenecek yürüyüşe ilişkin paylaşımda bulundu.

İletişim Başkanı Duran, 400'e yakın sivil toplum kuruluşu katılımıyla 3. kez düzenlenecek yürüyüşe ilişkin, şunları kaydetti:

"Gazze'de yaşanan insanlık dramına karşı sessiz kalmamak için insanlık, adalet ve tarihe not düşmek adına Galata Köprüsü'nde olacağız. Zulme ve adaletsizliğe karşı durmak, mazlumlarla dayanışma içinde olmak insan olmanın gereğidir. Bu yürüyüş; adaletin, merhametin ve ortak insanlık değerlerimizin güçlü bir çağrısıdır. Galata Köprüsü'nde atılacak her adım, tüm dünyada vicdanın sesi olarak yankılanacaktır."

  • galata köprüsü
  • istanbul
  • burhanettin duran
  • gazze

ÖNERİLEN VİDEO

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.