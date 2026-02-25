İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2026 Çarşamba / 9 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8704
  • EURO
    51,8122
  • ALTIN
    7317.02
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanı Duran: Afrika'nın güvenliğini destekliyoruz
Güncel

İletişim Başkanı Duran: Afrika'nın güvenliğini destekliyoruz

Ankara'da Küresel Dönüşüm Sürecinde Türkiye-Somali İlişkileri Paneli'nde konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Afrika'da herkesin iyiliğini gözetmeyi sürdüreceğiz. Afrika'nın güvenliğini destekliyoruz.' dedi.

AA25 Şubat 2026 Çarşamba 10:25 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Duran: Afrika'nın güvenliğini destekliyoruz
ABONE OL

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da Küresel Dönüşüm Sürecinde Türkiye-Somali İlişkileri Paneli'nde konuştu.

Burhanettin Duran'ın açıklamalarından satırbaşları:

Afrika'da herkesin iyiliğini gözetmeyi sürdüreceğiz. Afrika'nın güvenliğini destekliyoruz.

Afrika ile ticaretimiz son 20 yılda 40 milyar dolar oldu.

Somali ile köklü ilişkilerimiz var.

Somali'nin egemenliğini desteklemeye devam edeceğiz.

Özellikle uluslararası sisteminin yönünün giderek sorgulandığı bu dönemde dünya devletlerinin Afrika'yı ihmal ederek bir gelecek kurma imkanı bulunmamaktadır.

  • iletişim başkanı
  • burhanettin duran
  • Türkiye-Somali İlişkileri

ÖNERİLEN VİDEO

CHP'li belediyenin ihmali pes dedirtti: O anlar kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.