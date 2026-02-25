İletişim Başkanı Duran: Afrika'nın güvenliğini destekliyoruz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara'da Küresel Dönüşüm Sürecinde Türkiye-Somali İlişkileri Paneli'nde konuştu.

Burhanettin Duran'ın açıklamalarından satırbaşları:

Afrika'da herkesin iyiliğini gözetmeyi sürdüreceğiz. Afrika'nın güvenliğini destekliyoruz.

Afrika ile ticaretimiz son 20 yılda 40 milyar dolar oldu.

Somali ile köklü ilişkilerimiz var.

Somali'nin egemenliğini desteklemeye devam edeceğiz.

Özellikle uluslararası sisteminin yönünün giderek sorgulandığı bu dönemde dünya devletlerinin Afrika'yı ihmal ederek bir gelecek kurma imkanı bulunmamaktadır.