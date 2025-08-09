İSTANBUL 31°C / 23°C
9 Ağustos 2025 Cumartesi
  İletişim Başkanı Duran: Azerbaycan-Ermenistan barışını memnuniyetle karşılıyoruz
Güncel

İletişim Başkanı Duran: Azerbaycan-Ermenistan barışını memnuniyetle karşılıyoruz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde imzaladıkları memorandum, Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması için önemli bir aşama olup, bu girişimi memnuniyetle karşılıyoruz.' açıklamasında bulundu.

HABER MERKEZİ9 Ağustos 2025 Cumartesi 16:36 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Duran: Azerbaycan-Ermenistan barışını memnuniyetle karşılıyoruz
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşmanın Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanmasına yönelik önemli bir aşama olduğunu vurguladı.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde imzaladıkları memorandum, Güney Kafkasya'da kalıcı barışın sağlanması için önemli bir aşama olup, bu girişimi memnuniyetle karşılıyoruz.

Türkiye-Azerbaycan dayanışmasının en somut hali olan İkinci Karabağ Savaşı sonrasında barış için açılan fırsat penceresi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü bölgesel diplomasi sayesinde Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki diyalogu güçlendirmiş ve bugünlere gelinmesinde önemli rol oynamıştır.

Ermenistan barışın ve diplomasinin savaş ve gerilimden daha faydalı olduğunu görmüş ve aksine teşviklere rağmen barıştan yana tavır göstermiştir.

Türkiye, önceden olduğu gibi bundan sonra da bölgede kalıcı huzur ve istikrarın sağlanması ve sürecin kalıcı barışa dönüşmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde diplomatik girişimlerde bulunmaya, yapıcı girişimleri desteklemeye ve taraflarla yakın irtibatta olmaya devam edecektir.

