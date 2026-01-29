İletişim Başkanı Duran: Bağımlılıkla mücadele ulusal güvenlik meselesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlı Devlet Güvenli Türkiye Paneli"nde konuştu.

Duran'ın açıklamalarından satır başları:

* Güçlü devlet ve aile, bağımlılıkla mücadelede kalkan.

* Bugünün dünyasında tehditler çok boyutlu. Bağımlılık sadece uyuşturucu değil dijitale kadar da uzanıyor.

* Uyuşturucu küresel bir halk sağlığı problemidir. Bağımlılıkla mücadele sürecek.

* Bağımlılıkla mücadeleyi çok yönlü olarak ele alıyoruz. Öncelik gençleri bu illetten uzak tutmak.

* Bağımlılıkla mücadeleyi salt bir suç unsuru olarak ele almıyoruz. Amacımız, uyuşturucuyla mücadelede yalnızca cezalandıran bir konumda olmak değil; aynı zamanda kucaklamak, iyileştirmek ve topluma yeniden kazandırmaktır. Bu, bizim devlet geleneğimizdir.