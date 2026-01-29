İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2026 Perşembe / 11 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,4311
  • EURO
    52,0899
  • ALTIN
    7655.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanı Duran: Bağımlılıkla mücadele ulusal güvenlik meselesi
Güncel

İletişim Başkanı Duran: Bağımlılıkla mücadele ulusal güvenlik meselesi

“Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlı Devlet Güvenli Türkiye Paneli”nde konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Güçlü devlet ve aile, bağımlılıkla mücadelede kalkan. Bağımlılıkla mücadele ulusal güvenlik meselesi.' dedi.

HABER MERKEZİ29 Ocak 2026 Perşembe 10:24 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Duran: Bağımlılıkla mücadele ulusal güvenlik meselesi
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlı Devlet Güvenli Türkiye Paneli"nde konuştu.

Duran'ın açıklamalarından satır başları:

* Güçlü devlet ve aile, bağımlılıkla mücadelede kalkan.

* Bugünün dünyasında tehditler çok boyutlu. Bağımlılık sadece uyuşturucu değil dijitale kadar da uzanıyor.

* Uyuşturucu küresel bir halk sağlığı problemidir. Bağımlılıkla mücadele sürecek.

* Bağımlılıkla mücadeleyi çok yönlü olarak ele alıyoruz. Öncelik gençleri bu illetten uzak tutmak.

* Bağımlılıkla mücadeleyi salt bir suç unsuru olarak ele almıyoruz. Amacımız, uyuşturucuyla mücadelede yalnızca cezalandıran bir konumda olmak değil; aynı zamanda kucaklamak, iyileştirmek ve topluma yeniden kazandırmaktır. Bu, bizim devlet geleneğimizdir.

  • Cumhurbaşkanlığı
  • İletişim Başkanı
  • Uyuşturucuyla Mücadele
  • Devlet Güvenli Türkiye Paneli
  • Burhanettin Duran

ÖNERİLEN VİDEO

ATV tartışması kavgaya dönüştü: Çocuklarının önünde tekme tokat darp edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.