26 Ağustos 2025 Salı
Güncel

İletişim Başkanı Duran: Büyük Taarruz, bağımsızlık destanımızın en parlak sayfası

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Büyük Taarruz'un milletin azim ve inancıyla kazanılan tarihimizin dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı.

26 Ağustos 2025 Salı 13:52
İletişim Başkanı Duran: Büyük Taarruz, bağımsızlık destanımızın en parlak sayfası
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "103 yıl önce, milletimizin azim ve inancı ile kazanılan Büyük Taarruz, bağımsızlık destanımızın en parlak sayfalarından ve tarihimizin dönüm noktalarından biridir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Büyük Taarruzun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Duran mesajında şu ifadelere yer verdi:

"103 yıl önce, milletimizin azim ve inancı ile kazanılan Büyük Taarruz, bağımsızlık destanımızın en parlak sayfalarından ve tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Bizler de aynı ruhla, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımakta, mega projeleri hayata geçirmekte ve asırlık hayalleri gerçeğe dönüştürmekte kararlıyız. Çünkü tarihimizin her bir zaferi, bizlere geleceğe dair ilham ve cesaret vermektedir. Biliyoruz ki bu kadim topraklar, her şeyin en iyisini hak etmektedir. Bu duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle yâd ediyor; Büyük Taarruzun 103. yıl dönümünü kutluyorum."

  • tarihi dönüm noktası
  • milli mücadele
  • başarı

