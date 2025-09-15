İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2025 Pazartesi / 23 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,2923
  • EURO
    48,6208
  • ALTIN
    4886.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin diplomasi çizgisini net bir şekilde ortaya koydu
Güncel

İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin diplomasi çizgisini net bir şekilde ortaya koydu

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Erdoğan'ın Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne ilişkin katılımına dair değerlendirmelerde bulundu.

AA15 Eylül 2025 Pazartesi 22:34 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin diplomasi çizgisini net bir şekilde ortaya koydu
ABONE OL

Duran, NSosyal hesabından Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen Zirveye ilişkin paylaşımda bulundu.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde Filistin ve Gazze meselesine dair yine güçlü bir duruş sergiledi." ifadesini kullanan Duran, "Diplomatik gayretlerimizi, İsrail'e yaptırım uygulamalarının artması için yoğunlaştırmalı, İsrailli yetkililerin adalet önünde hesap vermeleri için uluslararası hukuk mekanizmaları kullanılmalıdır" vurgusunun, Türkiye'nin diplomasi çizgisini net biçimde ortaya koyduğunu vurguladı.

Duran, şunları kaydetti:

"Bu yaklaşım, sadece güncel krize dair bir tepki değil, aynı zamanda uluslararası sistemin adalet, hukuk ve insan onuru temelinde yeniden şekillenmesi gerektiğine dair güçlü bir çağrı niteliğinde. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ve duruşu, İslam dünyasının ortak vicdanını yansıtırken, Türkiye'nin küresel ölçekte barış ve adalet mücadelesinde üstlendiği sorumluluğu bir kez daha teyit ediyor. Cumhurbaşkanımız konuşmasında önemli mesajlar verdi: 'İslam alemi İsrail'in bu yayılmacı emellerini boşa çıkaracak dirayete ve imkana Allah'ın izniyle sahiptir.' 'İsrail'in güçlü bir tepki ve yaptırımla muhatap olmadan kısa vadede durmayacağını, işgal ve istikrarsızlık politikalarına hız vereceğini biliyoruz.'"

  • burhanettin duran
  • cumhurbaşkanı erdoğan
  • doha

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail, Mahna Kulesi'ni bombaladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.