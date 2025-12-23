İSTANBUL 13°C / 8°C
23 Aralık 2025 Salı
  İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımızın ifadeleri, köklü ilim geleneğimizi çağın imkanlarıyla buluşturma iradesi taşıyor
Güncel

İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımızın ifadeleri, köklü ilim geleneğimizi çağın imkanlarıyla buluşturma iradesi taşıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşmanın, Türkiye'nin bilime yaklaşımını net biçimde ortaya koyduğunu belirtti.

AA23 Aralık 2025 Salı 19:25 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımızın ifadeleri, köklü ilim geleneğimizi çağın imkanlarıyla buluşturma iradesi taşıyor
Duran, NSosyal hesabından 2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2025 TÜBA ve TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde yaptığı konuşması, Türkiye'nin bilime sadece teknoloji üretimi açısından değil, insanlığın ortak bilgi birikimine katkı sağlama anlayışıyla yaklaştığını göstermektedir." değerlendirmesinde bulunan Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın ifadeleri, medeniyetimizin köklü ilim geleneğini çağın imkanlarıyla buluşturma iradesini yansıtmaktadır. Bilimi insanı merkeze alan bir gelişme aracı olarak gören bu yaklaşım, Türkiye'nin genç bilim insanlarına, araştırmacılarına ve girişimcilerine yeni ufuklar açma kararlılığını da ortaya koymaktadır."

Duran, paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törendeki açıklamalarına da yer verdi.

