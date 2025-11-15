İSTANBUL 17°C / 9°C
15 Kasım 2025 Cumartesi
  • İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle yeni yuvaların kapıları açıldı
Güncel

İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle yeni yuvaların kapıları açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Adıyaman'da düzenlenen törende, toplam 45 bin 342 bağımsız bölümün daha hak sahiplerine teslim edildi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran konuya ilişkin, 'Depremin ardından yaraların hızla sarılması için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan seferberlik, yeni yuvaların kapılarını açan somut bir başarıya dönüştü.' dedi.

15 Kasım 2025 Cumartesi 18:37
İletişim Başkanı Duran: Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle yeni yuvaların kapıları açıldı
İletişim Başkanı Duran, sosyal "Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam" temasıyla düzenlenen törene dair sosyal medya hesabından şu şekilde paylaşım yaptı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, Adıyaman'da düzenlenen 350 Bininci Afet Konutu Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'ne katıldık. Depremin ardından yaraların hızla sarılması için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan seferberlik, yeni yuvaların kapılarını açan somut bir başarıya dönüştü. Bugün "Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam" temasıyla düzenlenen törende vatandaşlarımıza toplam 45 bin 342 bağımsız bölüm daha teslim edildi. Böylece 11 ilimizde, konut, iş yeri ve köy evlerinden oluşan toplam 350 bin 178 bağımsız bölümün anahtarları hak sahibi kardeşlerimize takdim edilmiş oldu. Her bir anahtar, yeniden ayağa kalkışımızın, kardeşliğimizin, dayanışmamızın ve kararlılığımızın sembolüdür. Bu büyük adım, milletimizin asrın felaketi sonrasında gösterdiği metanetin ve devletimizin güçlü iradesinin bir tezahürüdür. İnşallah bu yılın sonunda deprem bölgemizin tamamında 453 bin bağımsız bölümün teslim edilmesi hedefleniyor. Yeni yuvalarımızın tüm kardeşlerimize huzur, güven ve umut getirmesini diliyor; hayırlı olmasını temenni ediyorum.

