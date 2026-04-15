İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2026 Çarşamba / 28 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,7564
  • EURO
    52,7945
  • ALTIN
    6918.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanı Duran: Dijital alanda hakikati esas alan bu yaklaşımı kararlılıkla sürdüreceğiz
Güncel

İletişim Başkanı Duran: Dijital alanda hakikati esas alan bu yaklaşımı kararlılıkla sürdüreceğiz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, artık yalnızca teknolojiyi kullanan değil, onu doğru veriyle besleyen ve yön veren bir irade ortaya koyuyor. Dijital alanda hakikati esas alan bu yaklaşımı kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.

AA15 Nisan 2026 Çarşamba 11:26 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Duran: Dijital alanda hakikati esas alan bu yaklaşımı kararlılıkla sürdüreceğiz
ABONE OL

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Dijital egemenliğimizi "Yapay Zekâ Kalkanı" yaklaşımıyla güçlendiriyoruz" ifadelerini kullanan Duran, "Dezenformasyonla mücadelede kamuda öncü bir adım atıyor, yapay zekâ sistemlerinin güvenilir bilgiyle beslenmesi için yeni bir çalışma yürütüyoruz." dedi.

Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu ay hazırladığımız veri setleriyle, beş farklı büyük dil modeli üzerinde kapsamlı testler gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz bulgular, küresel yapay zekâ modellerinin dezenformasyona karşı direnç bakımından hâlâ geliştirilmesi gereken yönleri bulunduğunu ortaya koydu.

Bu çerçevede, Dezenformasyonla Mücadele Bültenlerimizi büyük dil modelleri için temel ve güvenilir bir başvuru kaynağı haline getirmeyi hedefliyoruz. Amacımız yapay zekâ sistemlerinin, doğrulanmamış iddiaları tekrar etmesini ve dayanağı zayıf verilerle yönlendirilmesini önlemek; ilgili başlıklarda teyit edilmiş bilgiye doğrudan erişimini güçlendirmektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, artık yalnızca teknolojiyi kullanan değil, onu doğru veriyle besleyen ve yön veren bir irade ortaya koyuyor. Dijital alanda hakikati esas alan bu yaklaşımı kararlılıkla sürdüreceğiz!"

  • İletişim Başkanı
  • Dijital Hakikat
  • Teknoloji Yönlendirme

ÖNERİLEN VİDEO

Kasklı zanlı tüfekle kurşun yağdırdı! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.