İletişim Başkanı Duran: Dijital alanda hakikati esas alan bu yaklaşımı kararlılıkla sürdüreceğiz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, "Dijital egemenliğimizi "Yapay Zekâ Kalkanı" yaklaşımıyla güçlendiriyoruz" ifadelerini kullanan Duran, "Dezenformasyonla mücadelede kamuda öncü bir adım atıyor, yapay zekâ sistemlerinin güvenilir bilgiyle beslenmesi için yeni bir çalışma yürütüyoruz." dedi.

Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu ay hazırladığımız veri setleriyle, beş farklı büyük dil modeli üzerinde kapsamlı testler gerçekleştirdik. Elde ettiğimiz bulgular, küresel yapay zekâ modellerinin dezenformasyona karşı direnç bakımından hâlâ geliştirilmesi gereken yönleri bulunduğunu ortaya koydu.

Bu çerçevede, Dezenformasyonla Mücadele Bültenlerimizi büyük dil modelleri için temel ve güvenilir bir başvuru kaynağı haline getirmeyi hedefliyoruz. Amacımız yapay zekâ sistemlerinin, doğrulanmamış iddiaları tekrar etmesini ve dayanağı zayıf verilerle yönlendirilmesini önlemek; ilgili başlıklarda teyit edilmiş bilgiye doğrudan erişimini güçlendirmektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, artık yalnızca teknolojiyi kullanan değil, onu doğru veriyle besleyen ve yön veren bir irade ortaya koyuyor. Dijital alanda hakikati esas alan bu yaklaşımı kararlılıkla sürdüreceğiz!"