İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2025 Çarşamba / 13 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanı Duran: Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya gayret gösteriyoruz
Güncel

İletişim Başkanı Duran: Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya gayret gösteriyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, 'Engelsiz Erişim ve İletişim' anlayışıyla, her bireyin sesine kulak verilen, erişilebilir ve kapsayıcı bir iletişim ortamını güçlendirmeye devam ediyoruz.' ifadesini kullandı.

AA3 Aralık 2025 Çarşamba 15:28 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Duran: Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya gayret gösteriyoruz
ABONE OL

Duran, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla NSosyal hesabından mesaj yayımladı.

Dünya Engelliler Günü'nün engelleri birlikte aşmanın, toplumsal dayanışmanın, merhametin ve adalet duygusunun en güçlü ifadesi olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, 'Engelli vatandaşlarımıza yönelik adaletsizliklerin ortadan kaldırılması devletimizin asli vazifesidir.' Türkiye olarak 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesiyle, bütün kurumlarımızla engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya ve eşit yaşamın önündeki engelleri kaldırmaya gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, 'Engelsiz Erişim ve İletişim' anlayışıyla, her bireyin sesine kulak verilen, erişilebilir ve kapsayıcı bir iletişim ortamını güçlendirmeye devam ediyoruz. "

Duran, bu kapsamda yürüttükleri Engelsiz CİMER, Kulak Ver Projesi ve Engelsiz Erişim ve İletişim Kılavuzu gibi çalışmalarla iletişimde fırsat eşitliğini daha da geliştirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı artırmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

  • burhanettin duran
  • dünya engelliler günü
  • iletişim başkanı

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.