İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2025 Pazar / 15 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,291
  • EURO
    48,434
  • ALTIN
    4756.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanı Duran ''Filenin Sultanları''nı kutladı
Güncel

İletişim Başkanı Duran ''Filenin Sultanları''nı kutladı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

HABER MERKEZİ7 Eylül 2025 Pazar 19:42 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Duran ''Filenin Sultanları''nı kutladı
ABONE OL

İletişim Başkanı Duran sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

"A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dünya Şampiyonası'nda sergiledikleri eşsiz mücadele, bitmeyen azimleri ve yürekleriyle milletimizin gururu oldu. Ay yıldızlı bayrağımızı gururla temsil eden, Dünya Şampiyonası'nda tarihimizde ilk kez final oynayarak dünya ikincisi olan #FileninSultanları'nı, teknik ekibini ve emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum. Teşekkürler Filenin Sultanları! Hepinizle gurur duyuyoruz."

  • Voleybol Takımı
  • 2025 Şampiyonası
  • Gümüş Madalya

ÖNERİLEN VİDEO

Cezaya kızdı, motosikleti ateşe verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.