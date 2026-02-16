İSTANBUL 20°C / 12°C
Güncel

İletişim Başkanı Duran: Filistin toprakları gasbedilemez

İletişim Başkanı Duran, Filistin topraklarına yönelik her türlü gasbın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, 'Reddediyor ve şiddetle kınıyorum' dedi.

İHA16 Şubat 2026 Pazartesi 13:56
İletişim Başkanı Duran: Filistin toprakları gasbedilemez
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Filistin topraklarına yönelik her türlü gasbı reddediyor, şiddetle kınıyorum. Uluslararası toplumun, bu hukuksuzluğu durdurmak ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışı tesis etmek için sorumluluk alması elzemdir" dedi.

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail hükûmetinin Batı Şeria'da Filistin topraklarını 'arazi kayıt süreci' adı altında işgali kalıcılaştırmaya dönük attığı adım; uluslararası hukukun açık bir ihlalidir, insanlığın ortak vicdanına aykırıdır, soykırım politikasının ve uygulamalarının devamıdır. Bu tür girişimler, bölgedeki adaletsizliği daha da derinleştirmekte; barış umutlarını, bölgesel huzuru ve güvenliği bilinçli şekilde hedef almaktadır. Filistin halkının tarihî ve hukuki haklarını yok sayan, demografik ve hukuki yapıyı değiştirmeyi amaçlayan bu yaklaşım, bölgede kalıcı istikrarın önündeki en büyük engellerden biri olacaktır. Filistin topraklarına yönelik her türlü gasbı reddediyor, şiddetle kınıyorum. Uluslararası toplumun, bu hukuksuzluğu durdurmak ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışı tesis etmek için sorumluluk alması elzemdir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, uluslararası hukuka ve insan haklarına dayalı adil bir çözümün savunucusu olmaya, Filistinli kardeşlerimizin haklı davasını savunmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

