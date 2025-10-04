İSTANBUL 21°C / 14°C
4 Ekim 2025 Cumartesi / 12 RebiülAhir 1447
  • Güncel
  • İletişim Başkanı Duran: Gazze için cesaret ve kararlılığı selamlıyorum
Güncel

İletişim Başkanı Duran: Gazze için cesaret ve kararlılığı selamlıyorum

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin paylaşım yaptı.

4 Ekim 2025 Cumartesi 18:11
İletişim Başkanı Duran: Gazze için cesaret ve kararlılığı selamlıyorum
Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Türk vatandaşlarından 36'sının, diğer ülke vatandaşlarıyla birlikte THY uçağıyla Türkiye'ye ulaştığını hatırlattı.

Diğer vatandaşların da kısa süre içinde Türkiye'ye getirileceğini belirten Burhanettin Duran, "Bu vesileyle küresel vicdanın sesi olan ve Gazze konusunda önemli bir farkındalık oluşturan Küresel Sumud Filosu katılımcılarının duyarlılıklarını, cesaretlerini ve kararlılıklarını bir kez daha selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

  • burhanettin duran
  • israil
  • sumud filosu

