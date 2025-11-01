İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2025 Cumartesi / 11 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanı Duran, Gazze'de görev yapan gazetecilerle görüştü
Güncel

İletişim Başkanı Duran, Gazze'de görev yapan gazetecilerle görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'de görev yapan gazeteciler Sami Shehada, Sami Barhoom, Wael Dahdouh, Mahmoud Nizar Alsaadawi ve Mücahit Aydemir ile bir araya geldi.

AA1 Kasım 2025 Cumartesi 18:35 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Duran, Gazze'de görev yapan gazetecilerle görüştü
ABONE OL

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de görev yapan gazetecilerle TRT World Forum kapsamında İstanbul'da görüştüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Filistin'de yaşanan gelişmeleri tüm zorluklara rağmen uluslararası kamuoyuna aktarmak için gösterdikleri gayret, hakikatin izini sürmenin ne kadar önemli ve onurlu bir sorumluluk olduğunu ortaya koymaktadır. Zor şartlar altında görevlerini ifa eden kıymetli gazetecilerimizin cesareti ve fedakarlığı, insanlığın ortak vicdanını temsil etmektedir. Onların tanıklıkları, tarihin hafızasında daima yerini koruyacaktır."

  • burhanettin duran
  • gazeteci
  • gazze

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.