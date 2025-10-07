İSTANBUL 19°C / 14°C
İletişim Başkanı Duran: Gazze'deki dram, uluslararası düzenin utanç vesikasıdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Gazze'de yaşananlara karşı dünyanın sessizliğine yönelik, 'Bu tablo, sadece Filistin halkının dramı değil, uluslararası düzenin, hukuk ve insanlık değerlerinin sorgulandığı bir utanç vesikasıdır.' ifadelerini kullandı.

AA7 Ekim 2025 Salı 11:48 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, bugün İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların ve devamında uyguladığı soykırımın ikinci yılı olduğunu hatırlattı.

Gazze'nin, tarihin en ağır insani felaketlerinden birine sahne olduğunu vurgulayan Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Bombardımanlar, abluka ve sistematik yıkım, on binlerce sivilin, kadınların ve çocukların hayatını kaybetmesine yol açtı. Dünyanın gözleri önünde bir halk, yaşadığı topraklardan, en temel yaşam haklarından mahrum bırakıldı. Bu tablo, sadece Filistin halkının dramı değil, uluslararası düzenin, hukuk ve insanlık değerlerinin sorgulandığı bir utanç vesikasıdır. Uluslararası toplumun sessizliği, adalet mekanizmalarının çöküşünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. Gazze'de yaşananlar bir 'çatışma' değil, sistematik biçimde yürütülen bir soykırım ve işgal gerçeğidir. Türkiye, en başından bu yana bu gerçeği açık biçimde dile getirmiş, adaletin, insan onurunun ve mazlumların yanında olmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, hem diplomatik platformlarda hem de insani yardım alanında bu duruş kararlılıkla sürdürülmektedir. Filistinlilerin sesi duyulana, adalet tecelli edene kadar bu mücadele devam edecektir."

Duran, paylaşımında, Gazze'de yaşananları gözler önüne seren "Bitmeyen Soykırım Gazze" başlıklı videoya da yer verdi.

Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasından Gazze ile ilgili ifadeleri yer aldı.

