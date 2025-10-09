İletişim Başkanı Duran: Her alanda Filistinlilere destek vereceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, "Başta Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması, ateşkes koşullarına uyulması olmak üzere her alanda Filistinlilere destek vereceğiz." açıklamasında bulundu.

İsrail-Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını değerlendiren İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "İsrail ile Hamas arasında yürütülen müzakerelerin uzlaşmayla sonuçlanması memnuniyet vericidir." dedi.



Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

İsrail ile Hamas arasında yürütülen müzakerelerin uzlaşmayla sonuçlanması memnuniyet vericidir.

Anlaşmanın birinci aşamasına ulaşılmasında rol oynayan başta ülkemiz olmak üzere üzere bütün arabulucu aktörlerin çabası takdire şayandır.

Bu aşamadan sonra tarafların anlaşma koşullarına uyması, Gazze'ye acil insani yardımların ulaştırılması ve Gazze'de iki yıldır yaşanan utanç tablosunun sona erdirilmesi gerekmektedir.

Biz Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni süreçte de üstümüze düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Başta Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve ateşkes koşullarına uyulması konuları olmak üzere her alanda Filistinlilere destek vereceğiz ve Gazze'deki yaraların sarılması için çalışacağız.

Bölgede kalıcı barışı ve istikrarı sağlamanın temel koşulunun, 1967 sınırlarına dayalı iki devletli çözüm olduğu ise hiçbir zaman unutulmamalıdır.