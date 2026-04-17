İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2026 Cuma / 1 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,853
  • EURO
    52,9655
  • ALTIN
    7017.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanı Duran: Küresel barışa katkı sunmaya devam edeceğiz
Güncel

İletişim Başkanı Duran: Küresel barışa katkı sunmaya devam edeceğiz

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türkiye'nin krizlerin çözümünde yapıcı rol üstlenen, adalet ve dengeyi gözeten diyalog ve işbirliği temelinde küresel barışa katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

AA17 Nisan 2026 Cuma 17:34 - Güncelleme:
ABONE OL

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olarak yer aldığı 5. Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında yaptığı kapsamlı konuşmada, küresel barış, bölgesel istikrar ve uluslararası işbirliği adına güçlü ve çok boyutlu mesajlar verdiğini belirtti.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından bölümlere de yer veren Duran, şunları kaydetti:

"Türkiye, krizlerin çözümünde yapıcı rol üstlenen, adalet ve dengeyi gözeten diyalog ve işbirliği temelinde küresel barışa katkı sunmaya kararlılıkla devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığımızın ev sahipliğinde düzenlenen bu önemli organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Antalya Diplomasi Forumu'nun küresel barış, istikrar ve işbirliğine katkı sunmaya devam etmesini temenni ediyorum."

  • burhanettin duran
  • türkiye
  • küresel barış
  • diplomasi forumu

ÖNERİLEN VİDEO

Kamera kurup ağlamıştı: Hemşirenin Maraş istismarına inceleme

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.