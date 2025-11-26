İSTANBUL 19°C / 12°C
Güncel

İletişim Başkanı Duran, RTÜK Başkanı Daniş ile bir araya geldi

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş ile bir araya geldi.

26 Kasım 2025 Çarşamba 20:01
İletişim Başkanı Duran, RTÜK Başkanı Daniş ile bir araya geldi
Duran, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Daniş, Başkanlığımızda misafirimizdi. Görüşmede medya, iletişim, yayıncılık alanındaki gelişmeler ve yürütülen çalışmalar ile ilgili verimli bir istişare gerçekleştirdik. Görsel ve işitsel medyanın etkisinin arttığı bir dönemde, doğru bilgilendirmeyi ve kamu yararını merkeze alan yayıncılık ilkelerini güçlendirmeye yönelik konularda kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, ziyaretinden dolayı RTÜK Başkanı Daniş'e teşekkür etti.

