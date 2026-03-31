  • İletişim Başkanı Duran şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı 11. yıl dönümünde andı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 11 yıl önce görevinin başında hain terör saldırısı sonucu şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı. Duran, şehit savcının adaletin tesisi uğruna büyük özveriyle çalıştığını ve milletin gönlünde müstesna bir yer edindiğini vurguladı.

31 Mart 2026 Salı 14:17
Türkiye'nin yargı tarihine kara bir leke olarak geçen terör saldırısının üzerinden 11 yıl geçti. Görevi başında hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, şehadetinin yıl dönümünde bir kez daha rahmetle anıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, şehit savcı için duygusal bir mesaj paylaştı.

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN ŞEHİT SAVCI KİRAZ İÇİN ANMA PAYLAŞIMI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 11 yıl önce görevinin başında terör örgütü tarafından şehit edilen Merhum Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 11 yıl önce görevinin başında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın hayatı boyunca adaletin tesisi için uğraştığını kaydetti.

İletişim Başkanı Duran, Kiraz'ı andığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"11 yıl önce görevi başındayken hain terör saldırısı sonucu şehadet mertebesine ulaşan Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı rahmetle, saygıyla ve duayla yad ediyorum. Meslek hayatı boyunca adaletin tesisi uğruna büyük bir özveriyle görev yapan merhum savcımız; sorumluluk bilinci, cesareti ve vakur duruşuyla milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir. Şehidimizin ruhu şad, mekanı cennet olsun."

