İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2026 Çarşamba / 3 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2964
  • EURO
    50,8725
  • ALTIN
    6630.06
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İletişim Başkanı Duran, Suriye Enformasyon Bakanı ile telefonda görüştü: İstikrar için koordinasyon şart
Güncel

İletişim Başkanı Duran, Suriye Enformasyon Bakanı ile telefonda görüştü: İstikrar için koordinasyon şart

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa ile yaptığı telefon görüşmesinde, sahadaki gelişmelerin yanı sıra enformasyon alanında ortak hareket etmenin önemine dikkat çekti.

IHA21 Ocak 2026 Çarşamba 00:57 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Duran, Suriye Enformasyon Bakanı ile telefonda görüştü: İstikrar için koordinasyon şart
ABONE OL

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ile Suriye Enformasyon Bakanı yaptığı görüşmede, Suriye'deki son durum ve ikili ilişkiler ele alındı. İletişim Başkanı Duran görüşmede, Suriye Hükümeti'nin kapsayıcı ve bütünleştirici bir anlayışla yürüttüğü terörle mücadele ve yeniden inşa çabaları başta olmak üzere, ihtiyaç duyulan her alanda Türkiye'nin desteğinin artarak devam edeceğini ifade etti.

Kalıcı istikrarın olmazsa olmaz şartı olarak tek devlet, tek ordu ilkesinin sahada ve kurumsal düzeyde tahkim edilmesinin önemine vurgu yapan Duran, sahadaki gelişmeler kadar enformasyon alanındaki mücadelenin de belirleyici olduğunu; provokasyonlara, dezenformasyona ve algı operasyonlarına karşı iki ülkenin daha yakın bir koordinasyon içinde hareket etmesinin faydalı olacağı değerlendirmesinde bulundu. İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin bu doğrultuda iş birliğini güçlendirmeye hazır olduğunu belirtti.

  • burhanettin duran
  • Hamza Mustafa
  • Türkiye Suriye

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.